Reppenstedt gewinnt das direkte Duell, Lemgow schlägt Uelzen

Dank eines starken Schlussspurts feiert der SV Lemgow-Dangenstorf einen verdienten 3:1-Heimerfolg. Jendrik Fröhlichbrachte die Gastgeber per Elfmeter in Führung (34.), doch Teutonias Jan-Luca Riechers glich in der 70. Minute aus. In der Schlussphase schlug Lemgow nochmal doppelt zu: Fröhlich schnürte seinen Doppelpack (83.), ehe Patrick Wolff in der Nachspielzeit den Deckel draufmachte (90.). Am kommenden Wochenende gibt es ein Endspiel für Lemgow-Dangenstorf.