Reportage bietet Einblicke in die KFC-Kabine

Das Heimspiel des KFC Uerdingen gegen die SpVg Schonnebeck wird einigen Fans noch lange in Erinnerung bleiben. Nicht etwa, weil die Uerdinger eine reife und abgeklärte Leistung gezeigt haben oder das sechste Spiel in Folge ungeschlagen blieben, auch wenn das beides zutrifft. Sondern vor allem auch deswegen, weil das Spiel und der Spieltag von mehreren Kameras festgehalten wurden. Zwei dieser Projekte sind in der Woche nach dem Spiel bereits im Internet veröffentlicht worden.

Eines davon ist ein knapp zehnminütiges Video von Marcel Bretschneider auf der Plattform Tiktok. Dort ist er als „der_matchworner“ unterwegs. Er besucht alle ehemaligen und aktuellen Bundesligisten und produziert dazu ein Video. Bretschneider beschreibt seine Anfahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, gibt Tipps zum Parken und taucht in die Geschichte des Vereins ein. Teil des Videos ist auch ein Interview mit Werner Vollack, der von den Schlachten im Europapokal berichtet. Das Spiel verfolgt er von der Haupttribüne aus, nimmt verschiedene Sitzplätze und Perspektiven ein und hat von dort auch den Siegtreffer durch Ole Päffgen gefilmt. Sein Fazit spricht er von zu Hause aus in die Kamera: „Jeder Fußballfan sollte das Stadion und den Verein einmal besucht haben“, sagte er sichtlich begeistert von dem Ausflug in die Seidenstadt.

Das Projekt von Malte und Josa Fiedler, das den Namen „Inside Matchday“ trägt, hat einen anderen Ansatz. Das Brüderpaar, bestehend aus Fotograf und Kameramann, zeigt sich nicht selbst in der Produktion. Sie kommen, bis auf die Ansprachen des Trainers, für die sie die Kabine des KFC mit einer Kamera ausstatten durften, gänzlich ohne gesprochene Worte aus – und lassen stattdessen die Videosequenzen und die Musik für sich sprechen.

Die beiden waren an diesem Samstag wahrscheinlich mit die ersten Menschen im Umfeld der Grotenburg, und gehörten zu den letzten, die das Areal auch wieder verlassen haben. Alles, um möglichst viele Eindrücke aufnehmen zu können. „Wir wollten schon lange so ein Projekt umsetzen, aber nicht bei irgendeinem Verein. Es sollte schon etwas Besonderes sein“, sagt Malte Fiedler. Insofern war die Freude groß, dass es vom Traditionsverein aus Uerdingen eine positive Rückmeldung gab. „Der KFC hat sich schnell zurückgemeldet. Auch der Trainer war schnell überzeugt“, sagt Malte Fiedler.

Blick in die Kabinen

Julian Stöhr musste für das Videoprojekt seine Einwilligung geben. Denn die Anfrage beinhaltete nämlich neben den Aufnahmen vor dem Stadion und auf dem Rasen auch Einblicke in das Heiligste eines Fußballvereins: die Kabine. Und so bekommen die Zuschauer des Videos Szenen zu sehen, die so vom KFC Uerdingen sonst nicht zu sehen sind. Die Spinde sind in den Farben blau und rot gehalten, vor den Spinden hängen die Trikots der Spieler, jeder hat seinen festen Platz. An der Wand steht in blauer und roter Schrift geschrieben: „Weil das Blau für die Treue, und das Rot für die Liebe steht.“ Der Trainer schreitet auf und ab und motiviert seine Spieler. Das Team habe sich dieses Top-Spiel erarbeitet durch die guten Leistungen der vergangenen Wochen.

Dann geht es raus auf den Platz. Der Einlauf der Mannschaften ist ebenso festgehalten wie die Choreografie der Ultras. Das Spiel selbst ist von vor der Gegentribüne zu sehen, sodass die volle Haupttribüne stets im Bild ist, was der Stimmung und Atmosphäre natürlich zuträglich ist. Auch die Halbzeitpause bekommen die Fans durch dieses Videoprojekt hautnah mit. So sehen sie, wie der KFC als Mannschaft funktioniert, dass sich die Spieler nach der Ansprache des Trainers auch noch einmal unter sich für die zweite Halbzeit motivieren. Die Entstehung des Treffers durch Ole Päffgen ist nicht ganz zu sehen, dafür aber der Abschluss und der anschließende laute Jubelschrei, der durch die Grotenburg hallte.

Wetter spielt noch in die Karten

Die eigentliche Arbeit begann für die Fiedlers dann im Nachgang des Spiels, als alle Szenen im Kasten waren. Etwa 25 Stunden Arbeit in den folgenden zwei Tagen habe er reingesteckt und sich ausschließlich diesem Projekt gewidmet, beschreibt der Fotograf. Es sei schließlich wichtig, so ein Projekt zu veröffentlichen, wenn das Spiel noch präsent in den Köpfen der Menschen ist, sagt er.

Und der Aufwand sollte sich lohnen. Denn die Rückmeldungen, die Malte und Josa Fiedler auf ihr Videoprojekt bekommen haben. seien durchweg positiv. Sowohl vom Verein selbst als auch in den Kommentaren in den sozialen Medien. Das freut die Filmemacher natürlich. Sie wissen, dass sie auch ein bisschen Glück gehabt haben mit den äußeren Bedingungen. Während ein wolkenverhangener Tag mit Nieselregen nicht das perfekte Fußballwetter ist, hat es im Video aber eine ganz besondere Atmosphäre vermittelt, die mit entsprechender Musik untermalt leicht dystopische Züge hatte. „An einem schönen Sommertag hätte das Video mit der Musik so nicht funktioniert“, sagt Malte Fiedler.

Das Fazit der beiden Brüder ist ebenfalls positiv. Es sei zwar sehr arbeitsintensiv gewesen, aber auch ein echtes Erlebnis. „Die Fans, das Stadion, die Atmosphäre, das hat uns alles sehr gut gefallen“, betont Malte Fiedler.