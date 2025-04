Rentner auf Roller

Langsam wird es Frühling in Berlin. Endlich, sagen einige, während anderen die Sonne schon wieder zu warm ist.

Für mich bedeuten wärmere Temperaturen, dass ich ohne Handschuhe und Mütze E-Scooter fahren kann. Entsprechend bin ich auf meinem Arbeitsweg nicht mehr ganz so auf den Bus angewiesen. Das gibt einem so ein bisschen Freiheit zurück, die der Winter einem genommen hatte. Und so werde ich wieder verstärkt durch die Gegend sausen und mich „wild & punk“ fühlen.

Allerdings wirke ich auf die meisten Menschen – gerade auf die, die jünger sind als ich – bestimmt so wie der Typ, der mir neulich entgegenkam:

Mindestens Mitte 50, eine Lederkutte und eine Sonnenbrille. Das restliche Haupthaar war hinter dem Kopf zusammengebunden, damit es im Fahrtwind des Scooters nicht verweht. Der linke Blinker des Fahrzeugs war die ganze Zeit, die ich ihn im Blick hatte, an.

So ein rockiger Rentner auf dem Roller will ich auch mal werden. Allerdings – wenn alles so weitergeht – kann ich als Senior bestimmt gar nicht mehr auf so einem Gefährt stehen. Aber später mehr dazu:

Erst einmal ging es über Umwege an die Lüderitze. Der Umweg musste sein, weil der Sohnemann sich spontan umentschied und nicht mit zum Fußball, sondern zur Omi wollte.

Nun gut, ich hatte genug Zeitpuffer und erreichte unseren Platz gute 45 Minuten vor dem Anpfiff.

Genug Zeit, um Donni zu erklären, dass er auch ohne Linienrichterfahne weiterhin der Teilzeit-Assi sein kann. Er hatte nämlich vor geraumer Zeit das Führen einer meiner beiden Kameras übernommen, die das Spiel aufzeichnen. Dafür hatte er eigens ein neues, besseres Stativ besorgt und ist nun halt der Kamera-Teilzeit-Assi. Und weil das zu lang ist, bleiben wir halt bei Teilzeit-Assi.

Die Ama Zwee hatten heute mal wieder einen vollen Kader, und auch die Gäste aus dem Poststadion waren vollzählig. Beim Thema Gäste: Die Kicker vom SC Union 06 teilen sich die Wurzeln mit den rot-weißen Kollegen aus dem Wald und beenden ihren Spielerkreis mit einem „Eisern Union“. Na, wenigstens tragen sie vernünftige Farben, und das „Ha Ho He Amateure Zwee“ hörte sich dann auch direkt etwas aggressiver an. Und das Spiel war auch sehr körperbetont. Nicht unfair, aber sehr körperlich.

Im Hinspiel gab es ein torloses Unentschieden. Das war hier nach 25 Minuten ausgeschlossen, nachdem der Keeper der Unioner einen Schuss von Justin nicht richtig abwehren konnte und Alwin abstaubte.

In der Folge lebte das Spiel von der Spannung, wobei Hertha dem „Sack zumachen“ näher war als Union dem Ausgleich. Weil aber beide Keeper nicht (nochmal) hinter sich greifen mussten, stand Hertha am Ende als Sieger da.

Nachdem die Mannschaft sich ihren Applaus abgeholt hatte, ging es für den Anzeigenhauptmeister, den Teilzeit-Assi und mich zu meinem Auto. Während der Anzeigenhauptmeister noch zum FC Brandenburg wollte, zog es den Teilzeit-Assi und mich zum Stadion Haselhorst. Da bot es sich also an, dass wir zusammen fuhren. Die Geräuschkulisse, als die drei älteren Herren, die noch nie Kalorien zählten, ins Auto plumpsten, hatte Ähnlichkeit mit dem Sound in einer Geisterbahn: eine Mischung aus Stöhnen und Keuchen, bis final alle saßen.

Grinsend registrierten wir unsere Geräusche und tauften das Auto – dank seiner Insassen – auf den Namen Gammelfleischcontainer.

Der Anzeigenhauptmeister stieg bald in die U-Bahn um, während der Teilzeit-Assi und ich uns noch ein wirklich schlechtes Kreisligaspiel in Haselhorst gaben.

Am nächsten Morgen schnappte ich mir einen E-Scooter für den ersten Teil meines Arbeitsweges … bis das Alter das verhindert, hab ich ja hoffentlich noch ein paar Jahre.