Renner-Doppelpack & starker Weiden-Rückhalt: Kampfsieg für den SCE 21. Spieltag in der Bayernliga Nord - Freitag: Eltersdorf schlägt Weiden +++ Platz in Kornburg nicht bespielbar

Während es in der Bayernliga Nord jede Menge witterungsbedinger Spielabsagen hagelte, wurde am Freitagabend in Eltersdorf - zumindest für die Hausherren - ein letztes Mal in diesem Kalenderjahr gespielt. Die Quecken empfingen zum Jahresabschluss die SpVgg Weiden und setzten sich am Ende nach einem langen Kampf und einem nimmermüden Gast mit 3:1 durch.

Zum Matchwinner avancierte unter anderem Robin Renner, der mit seinem Doppelpack in der 3. und 32. Minute unmittelbar am 13. Saisonsieg beteiligt war. Kurz nach der Pause (48.) kamen die Gäste durch David Bezdicka zum Anschlusstreffer und ließen trotz Feldüberlegenheit des SC Eltersdorf sehr gefährliche Nadelstiche zum Ausgleich liegen. Zudem hatte Weidens Schlussmann Fabian Scharnagl einen absoluten Sahnetag und verhinderte mehrfach die Vorentscheidung in diesem Spiel. Doch irgendwann war auch der Gäste-Keeper geschlagen: Manuel Stark verwertete einen Abpraller (77.) mit ordentlich Wut im Bauch zur endgültigen Vorentscheidung. Auch, wenn die SpVgg Weiden lange dagegenhielt und eine tolle Leistung hinlegte, mussten sich die Oberpfälzer am Ende dem SC Eltersdorf geschlagen geben. Die Mannschaft von Trainer Bernd Eigner überwintert damit auf dem 3. Platz der Bayernliga Nord und hat alle Chancen, um im Frühjahr um die Aufstiegsplätze mitzuspielen.