Pilotlehrgang Walking Football-Zertifikat

Karlsruhe. In den vergangenen Jahren hat der Gesundheitssport "Walking Fußball" immer mehr an Bedeutung gewonnen und soll zukünftig zu einer festen Größe im Verbandsgebiet des Badischen Fußballverbandes (bfv) werden. Mit dem Pilotlehrgang des DFB Walking Football-Zertifikats erweitert der bfv sein Qualifizierungsangebot in diesem Bereich um einen weiteren Baustein.

"Rennen verboten" – das ist die wichtigste Regel beim Walking Fußball, einer gelenkschonenden Fußballvariante, mit Wurzeln in England. Alters- und fitnessgerechte Belastung stehen dabei im Mittelpunkt. Entscheidend sind Spaß, soziale Kontakte, Integration und Inklusion. Teilnehmen können alle, unabhängig von Alter, Fitnesslevel oder Handicap. Der Pilotlehrgang des DFB Walking Football-Zertifikats in Baden fand in hybrider Form statt. Vor den Präsenztagen in der Sportschule Schöneck Ende Januar bearbeiteten die 19 Teilnehmenden aus dem Badischen (bfv) und Südbadischen (SBFV) Fußballverband bereits Aufgaben auf der digitalen Plattform "edubreak". "Ich fand es großartig, wie viele hochmotivierte, vor allem auch langjährige Fußballer*innen, sich für das Thema Walking Fußball interessieren, schon in der Online-Phase engagiert gearbeitet und anschließend auch alle Praxiseinheiten mit vollem Einsatz absolviert haben", lobt bfv-Abteilungsleiterin Breitensport und Lehrgangsleitung Alexandra Grein. Unterstützt wurde sie bei diesem Pilotlehrgang von bfv-Walking Fußball-Referent Hans Kastner.

Ein Großteil der Teilnehmenden ist bereits in einer Walking Fußball-Gruppe aktiv oder plant, eine solche zu gründen. Theorie und Praxis boten dafür wertvolle Impulse, z.B. in exemplarischen Trainingseinheiten oder Spielformen, die niemanden ausschließen. "Dieser Lehrgang war dringend notwendig", bekräftigt Sven Richter vom VfB St. Leon, dessen Verein bereits seit 2023 Walking Fußball anbietet. Den ersten dazugehörigen Lehrgang haben die Verantwortlichen sehnsüchtig erwartet. "Die Veranstaltung hat uns sehr viel gegeben, um uns in der Trainingsarbeit zu unterstützen und unser Angebot weiterzuentwickeln. Wir wollen vor allem ältere Menschen zu gesundheitsorientiertem Sport motivieren. Walking Fußball ist prädestiniert dafür, jede und jeden, der Freude an Bewegung hat, einzubinden", führt er weiter aus. Die wichtige Rolle des Sports im Leben der älteren Sportler*innen betont auch Andreas Schintu vom FV 03 Ladenburg. Er besitzt bereits die C-Lizenz und kennt daher viele klassische Trainingsformen. Das Walking Football-Zertifikat habe ihm allerdings noch weitere Optionen aufgezeigt: "Besonders begeistert haben mich die Aufwärmspiele, in denen Koordination und Kognition gefragt sind. Hier muss der Kopf mitspielen, was ja im Alter bekanntlich sehr herausfordernd sein kann."