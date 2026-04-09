Rennen um Platz zwei: VfB Hallbergmoos braucht drei Siege in acht Tagen

Jetzt ist Kräfte einteilen angesagt: Andreas Kostorz (r.) erhält am Freitag eine Pause. Dafür wird er coachen. – Foto: FuPa

Drei Spiele, drei Siege – nur so kann Hallbergmoos noch im Kampf um den Relegationsplatz mitmischen. Den Auftakt macht die Partie gegen Schlusslicht Neuperlach.

Mit dem 2:0-Erfolg in Freilassing gab es nach vier Spielen ohne Sieg wieder drei Punkte für den VfB Hallbergmoos. Diese Wende ist die Basis für die Woche der Wahrheit: In den Partien gegen den SV Neuperlach (Freitag, 19 Uhr), gegen 1860 Rosenheim (Dienstag, 19.30 Uhr) und dann am Freitag in einer Woche beim TSV Grünwald braucht es eigentlich drei Dreier, um wieder voll im Aufstiegsrennen der Landesliga Südost zu sein.

Aktuell deutet viel darauf hin, dass sich Tabellenführer TSV Wasserburg seinen Vorsprung nicht mehr nehmen lässt. Der Sechste Hallbergmoos hat 14 Punkte Rückstand bei einem Spiel weniger. Angesichts der Wasserburger Galaform ist das kaum noch aufzuholen. Wenn der VfB aber in den kommenden acht Tagen liefert, dann ist Relegationsplatz zwei ein realistisches Ziel. Die sechs Zähler auf Rosenheim kann die Mannschaft am Dienstag beim Nachholspiel im eigenen Stadion halbieren. Dazu kommt dann noch der Auftritt in Grünwald, wo die Gastgeber bei einer Niederlage ebenfalls so gut wie raus aus dem Rennen um den Relegationsrang wären.

„Eigentlich muss man dreimal gewinnen“, sagt VfB-Trainer Andreas Giglberger vor dieser Woche der Wahrheit. Zum Auftakt wartet erst einmal die Pflichtaufgabe gegen Schlusslicht Neuperlach, das nach sieben Punkten aus 28 Spielen nur noch mit einem sportlichen Wunder zu retten ist. Die Münchner ärgerten nach der Winterpause Aufstiegsaspirant SpVgg Unterhaching II mit einem 0:0, kassierten zuletzt allerdings vier Niederlagen und erzielten dabei nur ein Tor. Giglberger hat sich den Gegner angeschaut und weiß, dass man die Neuperlacher Moral mit einer Zwei-Tore-Führung brechen kann. Aber die Tore schießen sich nicht von selbst.

Angesichts von drei Spielen binnen acht Tagen werden die Hallbergmooser rotieren. Deshalb verteidigt Spielertrainer Giglberger gegen Neuperlach – und der andere Spielertrainer Andreas Kostorz bekommt als Coach an der Seitenlinie eine Verschnaufpause. Am Dienstag gegen Rosenheim werden die beiden dann wohl wieder die Rollen tauschen. Die kränkelnden Fabian Diranko, Johannes Petschner und Alexandros Tzikas stehen gegen Neuperlach nicht zur Verfügung. Zudem ist es wahrscheinlich, dass der VfB auch sonst seine Kräfte einteilt. So könnte der zuletzt bärenstarke Simon Werner eine Pause bekommen.