Rennen um Platz zwei ist eröffnet, Pflichtaufgabe für Hillal-Maroc

Wirkt die Pleite aus dem Spitzenspiel noch nach? – Foto: Ayhan Gündüz

Schon so früh wie lange nicht ist die Frage nach dem Bezirksliga-Meister der Gruppe 3 effektiv beantwortet. Selbstredend muss der TSV Düren seinen hochsouveränen 15-Punkte-Vorsprung noch ins Ziel bringen. Mehr als rein rechnerische Chancen dürfte sich das restliche Feld wohl aber nicht mehr ausmalen. Der Tabellenprimus könnte sogar auch das nächste Ausrufezeichen setzen, steht das Aufeinandertreffen mit dem SC Elsdorf an, der sich weiterhin in Schlagdistanz zum zweiten Tabellenrang befindet.

Dort hausiert aktuell Hilal-Maroc Bergheim. Das Team von Josef Pfeifer muss die bittere 3:5-Pleite im Gipfeltreffen schnellstmöglich behaupten, ansonsten würde die Konkurrenz wohl von hinten vorbeiziehen. Hilal-Maroc empfängt die Zweitvertretung der SpVg Frechen, die auf dem ersten Nicht-Abstiegsplatz noch einen gesunden Vorsprung auf den VfL Sindorf hält, im Falle einer Überraschung sogar nach langer Zeit wieder etwas befreiter durchatmen könnte.

Auch die umliegenden Kellerkinder haben schwere Brocken vor der Brust. Die JSG Erft hofft nach zuletzt drei Niederlagen in Folge auf eine Überraschung gegen Alemannia Lendersdorf. Im Hinspiel setzte es noch eine deutliche 1:6-Abreibung. Auch der SSV Rot-Weiß Ahrem ist auf dem vorletzten Tabellenplatz noch nicht außen vor, müsste dafür aber allmählich in Fahrt kommen. Eine Reproduktion des 4:1-Siegs aus dem Hinspiel gegen Viktoria Birkesdorf könnte dahingehend wesentlich helfen. Zwischen dem Horremer SV und dem SV Lövenich kommt es zum Rhein-Erft-Duell und Topspiel.