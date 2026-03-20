 2026-03-13T07:45:35.464Z

Allgemeines

Rennen um Platz zwei ist eröffnet, Pflichtaufgabe für Hillal-Maroc

Bezirksliga, Staffel 3: Nachdem Hilal-Maroc Bergheim am vergangenen Spieltag die wohl letzten realistischen Chancen auf den Meistertitel aus der Hand gab, muss der Tabellenzweite nun nur noch in den Rückspiegel schauen. Alemannia Lendersdorf und der SV Lövenich könnten vorbeiziehen.

von red · Gestern, 23:35 Uhr · 0 Leser
Wirkt die Pleite aus dem Spitzenspiel noch nach?
Wirkt die Pleite aus dem Spitzenspiel noch nach? – Foto: Ayhan Gündüz

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BZL Mittelrhein St. 3
Erftstadt
Weiden 14/75
Hilal-Maroc
SV Bessenich

Schon so früh wie lange nicht ist die Frage nach dem Bezirksliga-Meister der Gruppe 3 effektiv beantwortet. Selbstredend muss der TSV Düren seinen hochsouveränen 15-Punkte-Vorsprung noch ins Ziel bringen. Mehr als rein rechnerische Chancen dürfte sich das restliche Feld wohl aber nicht mehr ausmalen. Der Tabellenprimus könnte sogar auch das nächste Ausrufezeichen setzen, steht das Aufeinandertreffen mit dem SC Elsdorf an, der sich weiterhin in Schlagdistanz zum zweiten Tabellenrang befindet.

Dort hausiert aktuell Hilal-Maroc Bergheim. Das Team von Josef Pfeifer muss die bittere 3:5-Pleite im Gipfeltreffen schnellstmöglich behaupten, ansonsten würde die Konkurrenz wohl von hinten vorbeiziehen. Hilal-Maroc empfängt die Zweitvertretung der SpVg Frechen, die auf dem ersten Nicht-Abstiegsplatz noch einen gesunden Vorsprung auf den VfL Sindorf hält, im Falle einer Überraschung sogar nach langer Zeit wieder etwas befreiter durchatmen könnte.

Auch die umliegenden Kellerkinder haben schwere Brocken vor der Brust. Die JSG Erft hofft nach zuletzt drei Niederlagen in Folge auf eine Überraschung gegen Alemannia Lendersdorf. Im Hinspiel setzte es noch eine deutliche 1:6-Abreibung. Auch der SSV Rot-Weiß Ahrem ist auf dem vorletzten Tabellenplatz noch nicht außen vor, müsste dafür aber allmählich in Fahrt kommen. Eine Reproduktion des 4:1-Siegs aus dem Hinspiel gegen Viktoria Birkesdorf könnte dahingehend wesentlich helfen. Zwischen dem Horremer SV und dem SV Lövenich kommt es zum Rhein-Erft-Duell und Topspiel.

Horremer SV - SV Lövenich

Morgen, 15:30 Uhr
Horremer SV 1919
Horremer SV 1919Horremer SV
SV Lövenich/Widdersdorf 1986/27
SV Lövenich/Widdersdorf 1986/27SV Lövenich
15:30

JSG Erft - Alemannia Lendersdorf

Morgen, 15:15 Uhr
JSG Erft 01 Euskirchen
JSG Erft 01 EuskirchenJSG Erft 01
Alemannia Lendersdorf
Alemannia LendersdorfLendersdorf
15:15live

Hilal-Maroc Bergheim - SpVg Frechen II

Morgen, 15:00 Uhr
Hilal-Maroc Bergheim
Hilal-Maroc BergheimHilal-Maroc
SpVg Frechen 20
SpVg Frechen 20Frechen II
15:00

SC Elsdorf - TSV Düren

Morgen, 15:15 Uhr
SC 08 Elsdorf
SC 08 ElsdorfSC Elsdorf
SG Türkischer SV Düren
SG Türkischer SV DürenTSV Düren
15:15live

SSV Rot-Weiß Ahrem - Viktoria Birkesdorf

Morgen, 15:30 Uhr
SSV Rot-Weiß Ahrem
SSV Rot-Weiß AhremAhrem
Viktoria Birkesdorf
Viktoria BirkesdorfBirkesdorf
15:30live

SC Kreuzau - VfL Sindorf

Morgen, 14:00 Uhr
SC Kreuzau
SC KreuzauKreuzau
VfL Sindorf
VfL SindorfSindorf
14:00live

Germania Erftstadt-Lechenich - SV Bessenich

Morgen, 15:00 Uhr
SC Germania Erftstadt-Lechenich
SC Germania Erftstadt-LechenichErftstadt
SV Rhenania Bessenich 1928
SV Rhenania Bessenich 1928SV Bessenich
15:00

TuS Langerwehe - SV Weiden

Morgen, 15:00 Uhr
TuS Langerwehe
TuS LangerweheLangerwehe
SV Weiden 1914/75
SV Weiden 1914/75Weiden 14/75
15:00live