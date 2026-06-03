 2026-06-02T03:22:52.672Z

Ligabericht

Rennen um Platz zwei bleibt spannend, Wallhöfen patzt

Schasto wird abgefertigt

von NK · Heute, 00:02 Uhr · 0 Leser
– Foto: Thies Meyer

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Kreisliga Osterholz
Hambergen
Pennigbüttel
Dannenberg
Osterholz II

Der vorletzte Spieltag der Kreisliga Osterholz ist absolviert und an der Spitze konnte Wallhöfen den zweiten Platz nicht verteidigen nach einer deftigen Niederlage. Wir schauen auf die Partien in der Übersicht..

So., 31.05.2026, 15:00 Uhr
SV GW Beckedorf
SV GW BeckedorfBeckedorf
TSV Eiche Neu Sankt Jürgen
TSV Eiche Neu Sankt JürgenN. St Jürgen
2
1
Abpfiff

GW Beckedorf gewann mit 2:1 gegen den TSV Eiche Neu Sankt Jürgen. Timo-Sebastian Pydde erzielte die frühe Führung, ehe Jannis Niewiem nach der Pause auf 2:0 erhöhte. Moritz Petriel gelang in der Schlussphase nur noch der Anschlusstreffer.

So., 31.05.2026, 14:00 Uhr
SV Komet Pennigbüttel
SV Komet PennigbüttelPennigbüttel
ASV Ihlpohl
ASV IhlpohlIhlpohl
1
2
Abpfiff
+Video

Der ASV Ihlpohl setzte sich mit 2:1 beim SV Komet Pennigbüttel durch. Marius-Henrik Schulz und Nico Merdes brachten die Gäste mit zwei Treffern in Führung. Joshua Zurek verkürzte im zweiten Durchgang noch für Pennigbüttel.

So., 31.05.2026, 13:00 Uhr
TSV Meyenburg
TSV MeyenburgMeyenburg
TSV Wallhöfen
TSV WallhöfenWallhöfen
4
0
Abpfiff

Der TSV Meyenburg feierte einen deutlichen 4:0-Erfolg gegen den TSV Wallhöfen. Paul Lukas Ladwig und Chris Hybsz sorgten bereits vor der Pause für eine komfortable Führung. Im zweiten Durchgang stellte Janluca Grove mit einem Doppelpack den Endstand her.

So., 31.05.2026, 13:00 Uhr
ATSV Scharmbeckstotel
ATSV ScharmbeckstotelATSV Schasto
TSV Dannenberg
TSV DannenbergDannenberg
1
7
Abpfiff

Der TSV Dannenberg gewann klar mit 7:1 beim ATSV Scharmbeckstotel. Maris Meyerdierks und Paul Kroll trafen jeweils doppelt für die Gäste, die bereits früh die Kontrolle übernahmen. Philip Andreas Hochschild erzielte zwischenzeitlich den Anschlusstreffer für den ATSV.

So., 31.05.2026, 15:00 Uhr
SV Lilienthal-Falkenberg
SV Lilienthal-FalkenbergSV Li-Fa
SV Löhnhorst
SV LöhnhorstLöhnhorst
1
2
Abpfiff
+Video

Der SV Löhnhorst nahm beim 2:1-Erfolg in Lilienthal drei Punkte mit. Lukas Versen brachte die Gäste früh in Führung, Christoph Oberschelp erhöhte im zweiten Durchgang. Niclas Meyer traf tief in der Nachspielzeit noch für Lilienthal-Falkenberg.

Sa., 30.05.2026, 16:00 Uhr
SV BW Bornreihe
SV BW BornreiheBornreihe II
SV Nordsode
SV NordsodeNordsode
1
1
Abpfiff

Zwischen BW Bornreihe II und dem SV Nordsode gab es ein 1:1-Unentschieden. Steffen Gardianczik brachte die Gastgeber früh in Führung, ehe Malte Wulferding nur wenige Minuten später den Ausgleich erzielte. Weitere Treffer fielen im Anschluss nicht mehr.