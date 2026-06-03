Rennen um Platz zwei bleibt spannend, Wallhöfen patzt

– Foto: Thies Meyer

Der vorletzte Spieltag der Kreisliga Osterholz ist absolviert und an der Spitze konnte Wallhöfen den zweiten Platz nicht verteidigen nach einer deftigen Niederlage. Wir schauen auf die Partien in der Übersicht..

GW Beckedorf gewann mit 2:1 gegen den TSV Eiche Neu Sankt Jürgen. Timo-Sebastian Pydde erzielte die frühe Führung, ehe Jannis Niewiem nach der Pause auf 2:0 erhöhte. Moritz Petriel gelang in der Schlussphase nur noch der Anschlusstreffer.

Der ASV Ihlpohl setzte sich mit 2:1 beim SV Komet Pennigbüttel durch. Marius-Henrik Schulz und Nico Merdes brachten die Gäste mit zwei Treffern in Führung. Joshua Zurek verkürzte im zweiten Durchgang noch für Pennigbüttel.

Der TSV Meyenburg feierte einen deutlichen 4:0-Erfolg gegen den TSV Wallhöfen. Paul Lukas Ladwig und Chris Hybsz sorgten bereits vor der Pause für eine komfortable Führung. Im zweiten Durchgang stellte Janluca Grove mit einem Doppelpack den Endstand her.

Der TSV Dannenberg gewann klar mit 7:1 beim ATSV Scharmbeckstotel. Maris Meyerdierks und Paul Kroll trafen jeweils doppelt für die Gäste, die bereits früh die Kontrolle übernahmen. Philip Andreas Hochschild erzielte zwischenzeitlich den Anschlusstreffer für den ATSV.

Der SV Löhnhorst nahm beim 2:1-Erfolg in Lilienthal drei Punkte mit. Lukas Versen brachte die Gäste früh in Führung, Christoph Oberschelp erhöhte im zweiten Durchgang. Niclas Meyer traf tief in der Nachspielzeit noch für Lilienthal-Falkenberg.