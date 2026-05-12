Rennen um die Verbandsliga spitzt sich zu: Ehningen ist der Gejagte

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

In der Landesliga Württemberg, Staffel 2 beginnt der siebenundzwanzigste Spieltag bereits unter der Woche – ergänzt durch ein bedeutendes Nachholspiel. Oben kämpfen noch sieben Mannschaften um Meisterschaft und Aufstiegsrang, unten tobt hinter dem bereits abgestiegenen FV Sontheim/Brenz der Klassenkampf. Gerade die beiden Mittwochsspiele tragen deshalb enorme Bedeutung: TSV Köngen und TSGV Waldstetten können sich wieder mitten ins Titelrennen schieben, TSV Ehningen will die Tabellenführung festigen. Es ist ein Spieltag, der früh die Nerven testet und spät die Tabelle schärfen könnte.

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Morgen, 19:00 Uhr TSV Köngen TSV Köngen TSGV Waldstetten Waldstetten 19:00 PUSH

Dieses Nachholspiel ist ein Gipfeltreffen mit besonderer Wucht. TSV Köngen steht mit 46 Punkten auf Rang vier und hat nach dem 4:1 gegen FV Sontheim/Brenz neues Selbstvertrauen gesammelt. TSGV Waldstetten folgt mit 47 Punkten auf Platz drei und holte zuletzt beim 2:2 in Eislingen immerhin einen Punkt. Die Ausgangslage ist glasklar: Wer hier gewinnt, rückt der Spitze bedrohlich nahe. Für beide Mannschaften ist dieses Spiel mehr als nur ein Nachtrag. Ehningen und Bernhausen sind vorne, doch mit einem Sieg kann der Rückstand sofort schrumpfen. Gerade weil Waldstetten wenige Tage später noch einmal ranmuss, trägt dieses Spiel zusätzlichen Druck in sich. Es ist ein Duell, das den weiteren Verlauf des Titelkampfs spürbar verändern kann.

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Morgen, 19:00 Uhr TSV Ehningen TSV Ehningen GSV Maichingen Maichingen 19:00 PUSH

TSV Ehningen geht als Tabellenführer in diese Englische Woche und hat beim 3:1 in MTV Stuttgart gezeigt, dass die Mannschaft auch unter Druck liefern kann. Mit 51 Punkten haben die Gastgeber die beste Ausgangslage, wissen aber auch, dass jeder Ausrutscher in diesem engen Rennen sofort Folgen haben kann. Zuhause soll deshalb direkt der nächste Schritt folgen. GSV Maichingen reist nach einem emotionalen 3:2 gegen TV Echterdingen mit Schwung an und steht bei 36 Punkten im gesicherten Mittelfeld. Ganz frei ist die Lage zwar nicht, aber die Gäste haben sich etwas Luft verschafft. Gerade solche Teams können im Saisonendspurt unangenehm werden. Für Ehningen ist es ein Pflichtspiel mit Fallhöhe, für Maichingen die Chance, ohne den ganz großen Druck zu überraschen. ---

Für FV Sontheim/Brenz ist die sportliche Lage entschieden: Der Aufsteiger ist mit 11 Punkten bereits abgestiegen. Dennoch bleibt jedes Spiel eine Frage von Haltung und Würde. Das 1:4 in Köngen hat noch einmal gezeigt, wie schwer diese Saison war. Vor eigenem Publikum wird die Mannschaft trotzdem versuchen, ein Lebenszeichen zu senden. TSVgg Plattenhardt steht mit 25 Punkten auf Rang 14 und steckt tief im Abstiegskampf. Die 2:3-Niederlage gegen SV Böblingen war ein besonders bitterer Schlag, weil der entscheidende Gegentreffer erst in der Nachspielzeit fiel. Gerade deshalb ist dieses Auswärtsspiel von enormer Bedeutung. Plattenhardt braucht Punkte, weil im Keller kaum jemand nachlässt. Alles andere als ein Sieg würde die Anspannung weiter erhöhen. ---

TSV Bad Boll musste sich zuletzt überraschend 0:1 in Geislingen geschlagen geben und verlor damit im eng gestaffelten Aufstiegsrennen wertvollen Boden. Mit 45 Punkten steht die Mannschaft dennoch voll im Rennen. Vor eigenem Publikum zählt nun nur eine Reaktion, denn die Spitze bleibt in Reichweite – aber nur für jene, die sich keinen zweiten Dämpfer erlauben. SV Waldhausen unterlag zuhause TSV Bernhausen mit 1:3 und fiel dadurch etwas zurück. Mit 43 Punkten ist auch für die Gäste nach oben noch nicht alles verloren, doch gerade solche direkten Vergleiche entscheiden nun über Hoffnung oder Ernüchterung. Dieses Spiel trägt die ganze Spannung eines Duells zweier Teams, die sich weiter etwas ausrechnen und deshalb kaum ein Nachlassen erlauben dürfen. ---

FV Spfr Neuhausen hat mit dem beeindruckenden 5:1 in Sindelfingen ein mächtiges Signal gesendet. Mit 35 Punkten ist die Mannschaft noch nicht in völliger Sicherheit, aber sie hat ihre Position deutlich gestärkt. Vor allem die Klarheit dieses Auswärtssiegs dürfte Kräfte freigesetzt haben. Zuhause soll nun der nächste Schritt folgen. SC Geislingen kommt nach dem 1:0 gegen TSV Bad Boll mit Rückenwind, auch wenn die Ausgangslage weiter heikel bleibt. 29 Punkte bedeuten Rang 13 – das ist kein Platz zum Durchatmen. Gerade deshalb ist dieses Spiel so wichtig: Neuhausen kann sich weiter absetzen, Geislingen den Abstand nach unten vergrößern. Es ist ein Duell, das weniger vom Glanz als von der Dringlichkeit lebt. ---

So., 17.05.2026, 15:00 Uhr TV Echterdingen Echterdingen VfL Sindelfingen Sindelfingen 15:00 PUSH

TV Echterdingen hat beim 2:3 in Maichingen spät und schmerzhaft verloren und bleibt bei 30 Punkten. Der Abstand auf die gefährlichen Plätze ist nicht groß genug, um sich sicher zu fühlen. Vor eigenem Publikum muss daher eine Antwort her, zumal mit VfL Sindelfingen ein Gegner kommt, der selbst ins Wanken geraten ist. Sindelfingen erlebte beim 1:5 gegen Neuhausen einen herben Einbruch und steht mit 38 Punkten weiter im Mittelfeld. Die Mannschaft ist tabellarisch besser gestellt, doch nach einem solchen Ergebnis ist immer auch die Reaktion eine Frage des Charakters. Für Echterdingen geht es um Luft im Keller, für Sindelfingen um Stabilität. Es ist ein Spiel, in dem die Nervosität früh spürbar werden dürfte. ---

So., 17.05.2026, 15:00 Uhr TSGV Waldstetten Waldstetten MTV Stuttgart MTV Stgt 15:00 PUSH

Für TSGV Waldstetten ist diese Partie das zweite Spiel innerhalb weniger Tage – und damit womöglich ein Schlüsseltermin im Meisterschaftsrennen. Nach dem 2:2 in Eislingen blieb die Mannschaft oben dran, doch nun zählt jeder Punkt doppelt. Sollte Waldstetten schon das Nachholspiel in Köngen erfolgreich gestalten, könnte dieses Heimspiel den nächsten großen Schub bringen. MTV Stuttgart unterlag Ehningen mit 1:3 und bleibt mit 24 Punkten tief im Abstiegskampf. Dazu kommt die Rote Karte aus dem letzten Spiel, die den Druck nicht kleiner macht. Für die Gäste ist die Lage ernst, denn jeder weitere punktlose Spieltag erhöht die Gefahr. Waldstetten kämpft um die Spitze, MTV Stuttgart ums Überleben – diese Gegensätze machen das Duell so brisant. ---

SV Böblingen hat mit dem späten 3:2 in Plattenhardt Moral und Nervenstärke bewiesen. Mit 38 Punkten hat sich die Mannschaft etwas Luft verschafft und darf sich vorsichtig stabilisieren. Doch nun wartet mit dem 1. FC Eislingen ein Gegner aus der oberen Tabellenhälfte, der weiterhin nach oben schaut. Ein Heimsieg wäre für Böblingen deshalb ein richtig starkes Signal. Eislingen musste sich zuletzt mit einem 2:2 gegen Waldstetten begnügen und steht bei 44 Punkten. Damit ist der Aufsteiger weiter im Rennen, auch wenn die Luft nach ganz oben dünner wird. Gerade deshalb sind Spiele wie dieses so entscheidend. Eislingen braucht Siege, um dran zu bleiben. Böblingen braucht Punkte, um Ruhe zu schaffen. Viel enger kann die Interessenlage kaum sein. ---

So., 17.05.2026, 15:30 Uhr TSV Bernhausen TSV Bernhsn TSV Köngen TSV Köngen 15:30 PUSH

Dieses Spiel könnte am Ende zu den ganz großen Partien des Wochenendes gehören. TSV Bernhausen hat mit dem 3:1 in Waldhausen seine Position als Zweiter gefestigt und steht bei 48 Punkten. Doch die Verfolger sitzen dicht im Nacken. Gerade deshalb wird dieses Heimspiel gegen Köngen zur nächsten Prüfung eines Teams, das bis zuletzt oben mitmischen will. TSV Köngen steht schon vor dem Sonntag massiv unter Strom, weil unter der Woche das Nachholspiel gegen Waldstetten wartet. Je nachdem, wie dieses ausgeht, kann Köngen entweder mit Rückenwind oder mit zusätzlichem Druck nach Bernhausen fahren. Genau das macht diese Partie so explosiv. Zwei Aufstiegskandidaten, zwei direkte Konkurrenten, kaum Abstand – mehr Endspurtgefühl geht an einem Sonntag kaum.