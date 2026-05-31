Rennen um die Relegation bleibt offen: Besigheim und Aldingen patzen

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Der Meister wurde vor 300 Zuschauern früh kalt erwischt. Tim Dettinger brachte TSV Phönix Lomersheim bereits in der 4. Minute mit 1:0 in Führung und setzte damit sofort ein Zeichen. SV Germania Bietigheim brauchte lange, um in die Partie zu finden, kam aber noch vor der Pause zurück: Elias Abraha erzielte in der 45. Minute den Ausgleich zum 1:1. Doch direkt nach dem Seitenwechsel kippte das Spiel erneut. Wieder war es Tim Dettinger, der in der 47. Minute zum 2:1 für Lomersheim traf. Nur sechs Minuten später erhöhte Oliver Lochmüller in der 53. Minute auf 3:1. Der bereits feststehende Meister musste damit die nächste Niederlage hinnehmen, während Lomersheim mit einem starken Auswärtssieg wichtige Punkte für einen versöhnlichen Saisonabschluss sammelte.

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Spvgg Besigheim legte los wie eine Mannschaft, die den Relegationsplatz entschlossen verteidigen will. Jannik Trautwein traf schon in der 3. Minute zum 1:0, Pascal Wolter erhöhte in der 6. Minute sogar auf 2:0. Der Start war furios, die Stimmung passend dazu. Doch TSV Merklingen ließ sich nicht abschütteln und verkürzte durch Jakob Wehl in der 20. Minute auf 1:2. Nach der Pause kippte die Dynamik weiter. Euron Beqiri erzielte in der 49. Minute das 2:2 und brachte Merklingen endgültig zurück. Für Besigheim ist dieses Remis schmerzhaft, weil im Rennen um Platz zwei jeder Ausrutscher schwer wiegt. Merklingen dagegen belohnte sich für eine mutige Reaktion nach schwachem Beginn mit einem wichtigen Auswärtspunkt.

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Es war ein Spiel, das für TV Aldingen zwischen Hoffnung und Frust schwankte. Zunächst ging TSV Heimsheim durch Yannick Lübcke in der 27. Minute mit 1:0 in Führung. Nach der Pause antwortete Jan Hegener in der 50. Minute mit dem 1:1 für Aldingen, doch die Gäste blieben gefährlich. Lino Widmaier traf in der 65. Minute zum 2:1, Lucca Grau erhöhte in der 80. Minute sogar auf 3:1. Doch dann bäumte sich Aldingen noch einmal auf. Brahim Santino Renz verkürzte in der 83. Minute auf 2:3, ehe Robin Prosser in der 88. Minute tatsächlich noch den Ausgleich zum 3:3 erzielte. Für Aldingen war das zumindest ein Punkt der Moral, doch im Rennen um die Relegation hätte ein Sieg deutlich mehr Gewicht gehabt.

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Zwischen TSV Schwieberdingen und FC Marbach entwickelte sich früh ein offener Schlagabtausch. Steffen Schuster brachte die Gastgeber in der 12. Minute mit 1:0 in Führung, doch die Antwort der Gäste folgte sofort: Philipp Bez traf nur eine Minute später zum 1:1. Fabio Morello stellte in der 26. Minute auf 2:1 für Schwieberdingen und gab den Hausherren damit erneut die Führung zurück. Lange sah es danach aus, als könnte Schwieberdingen den knappen Vorsprung ins Ziel retten. Doch Burak Yalman schlug in der 77. Minute zu und sicherte FC Marbach das 2:2. Für die Gäste war das ein Punkt, der sie zumindest in Reichweite hält. Schwieberdingen dagegen verpasste einen Sieg, der im unübersichtlichen Tabellenkeller sehr wertvoll gewesen wäre.

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SV Salamander Kornwestheim zeigte gegen SV Pattonville einen Auftritt voller Klarheit und Konsequenz. Lange hielten die Gäste noch dagegen, ehe Marco Schwalb in der 36. Minute das 1:0 erzielte. Nach der Pause drehte Kornwestheim dann richtig auf. Zdenek Polizoakis traf in der 53. Minute zum 2:0, Niklas Strehlow erhöhte in der 61. Minute auf 3:0. In der Schlussphase wurde es deutlich. Danny Schima erzielte in der 83. Minute das 4:0 und legte in der 90. Minute auch noch das 5:0 nach. Für Pattonville war es ein bitterer Nachmittag, weil die Niederlage im Kellerkampf weh tut. Kornwestheim dagegen setzte mit diesem klaren Heimsieg ein starkes Zeichen und schob sich auf 45 Punkte.

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Das Spiel wurde vom TV Pflugfelden abgesagt und wird mit 3:0 für den FV Löchgau gewertet. ---