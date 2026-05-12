Rennen um den Relegationsplatz: SV Pulling muss in Eching liefern

Am Donnerstag steht für den SV Pulling ein entscheidendes Auswärtsspiel in der A-Klasse 5 an. Ein Patzer des VfB Hallbergmoos II würde die Chancen erhöhen.

„Jetzt geht’s um was“, ist sich Pulling-Coach Christian Winklhofer vor dem Auswärtsmatch am Donnerstag (13 Uhr) beim TSV Eching II bewusst. Denn auch wenn der SC Massenhausen bereits den Meistertitel fix gemacht hat: Der Kampf um den Relegationsplatz bleibt spannend.

Dabei würde dem SV Pulling – dank des gewonnenen direkten Vergleichs – schon ein einziger Patzer des Konkurrenten VfB Hallbergmoos II reichen, um Letzteren zu distanzieren. Vorausgesetzt: Die Pullinger gewinnen ihre beiden letzten Partien. „Und ich bin davon überzeugt, dass die noch den einen oder anderen Punkt liegen lassen“, erklärt Winklhofer in Bezug auf die VfB-Reserve.

Erst einmal braucht es aber natürlich einen SVP-Sieg gegen die Zebras, die der Übungsleiter als einen ernst zu nehmenden und geschlossen spielstarken Gegner bezeichnet. „Ob dreckig oder klar, ist mir dabei vollkommen egal“, sagt Winklhofer. Überraschend hegt der 50-Jährige vor dem Duell mit dem TSV jedoch keinerlei Revanche-Gedanken – und das, obwohl die 1:4-Hinrundenpleite dem SVP am Ende des vergangenen Jahres sogar die Herbstmeisterschaft gekostet hatte. Vielmehr habe er das große sportliche Ziel – die Teilnahme an der Aufstiegsrelegation – im Blick. Auf dem solle nun der alleinige Fokus liegen. Entsprechend soll sich seine am Donnerstag vermutlich topbesetzte SVP-Truppe nicht unbedingt an die Gastgeber anpassen, sondern sich auf ihre eigenen spielerischen Stärken berufen.