Rengershausen überrollt Rothwesten – Grebensteins Serie reißt

Der 15. Spieltag der Gruppenliga Kassel 2 bot alles, was den Fußball ausmacht: Tore im Minutentakt, Überraschungen und Kampf um jeden Ball. Während TuSpo Rengershausen seine Dominanz untermauerte, nutzte TSV Wolfsanger seine Chancen eiskalt – und besiegte den Tabellenzweiten deutlich. Kellerteam VfL Wanfried erlebte dagegen ein Debakel – FSC Lohfelden fand nach einem Kraftakt zurück in die Spur.
Grebenstein geschockt
Der Tabellenzweite aus Grebenstein kassierte eine herbe 1:4-Heimniederlage gegen den TSV Wolfsanger. Rayan Abu-Hamdan brachte die Gäste früh in Führung (11.), ehe Manuel Frey per Handelfmeter ausglich (19.). Nach der Pause drehte Wolfsanger auf: Titus Werner Trittel traf zur erneuten Führung (48.), bevor Mika Holzhauer mit einem späten Doppelpack (87., 90.+3) alles klar machte. Wolfsanger springt mit nun 19 Punkten auf Rang neun, Grebenstein ist nun mit 30 Zählern Vierter.
Arbeitssieg für Großenritter
Eintracht Baunatal setzte sich in einer umkämpften Partie knapp durch. Leon-Maurice Ständer (23.) und Justin Wieczorek (54.) brachten die Hausherren komfortabel in Front, ehe Noah Winter (66.) für Spannung sorgte. Hombressen/Udenhausen drängte auf den Ausgleich, scheiterte aber mehrfach am starken Baunataler Keeper. Baunatal rückt mit nun 21 Punkten auf Platz sieben vor, die SG bleibt mit 14 Zählern Zwölfter.
Holzhausen sendet Lebenszeichen
Im Kellerduell setzte der TSV Holzhausen ein Ausrufezeichen und besiegte den VfL Wanfried klar mit 4:0. Nach torloser erster Hälfte sorgten Sandrock (59., 84.), Schäfer (76.) und Louis Matokovic (81.) für den verdienten Heimerfolg. Wanfried zeigte nach dem Rückstand kaum Gegenwehr und steckt mit acht Punkten weiter tief im Tabellenkeller fest. Holzhausen klettert auf Rang 13 und schöpft neue Hoffnung im Abstiegskampf.
Rengershausen im Torrausch
Der Tabellenführer ließ auch gegen Rothwesten nichts anbrennen und feierte den nächsten Kantersieg. Emin Dag traf dreimal (13., 47., 65.), dazu waren Yeboah, Büyükata, Lanatowitz, Dafla und Dereli erfolgreich. Rothwesten konnte durch Siewert (40.) und Noja (54.) nur kurzzeitig verkürzen. Mit 36 Punkten führt Rengershausen die Liga souverän an, während Rothwesten als Elfter im Mittelfeld stagniert.
Platz Zwei gesichert
Der FSC Lohfelden bewies Moral und drehte eine bereits verloren geglaubte Partie. Nach einem Doppelschlag von Felix Blätterbauer (37., 39.) lag die SG zur Pause vorne, ehe Büttrich (46.) und Jusufi (58.) die Gastgeber zurückbrachten. John Schneider besorgte in der Schlussphase den 3:2-Siegtreffer (80.). Lohfelden ist mit 31 Punkten neuer Tabellenzweiter, Wettesingen bleibt mit elf Zählern auf Rang 14 tief im Abstiegssog.
Spielausfälle
Die Begegnungen SV Espenau – TSG Sandershausen und SG Reinhardshagen – FC Bosporus Kassel fielen den Witterungsbedingungen zum Opfer. Beide Spiele werden am 5. November nachgeholt.