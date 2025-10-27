Rengershausen überrollt Rothwesten – Grebensteins Serie reißt

Im Kellerduell setzte der TSV Holzhausen ein Ausrufezeichen und besiegte den VfL Wanfried klar mit 4:0. Nach torloser erster Hälfte sorgten Sandrock (59., 84.), Schäfer (76.) und Louis Matokovic (81.) für den verdienten Heimerfolg. Wanfried zeigte nach dem Rückstand kaum Gegenwehr und steckt mit acht Punkten weiter tief im Tabellenkeller fest. Holzhausen klettert auf Rang 13 und schöpft neue Hoffnung im Abstiegskampf.

Rengershausen im Torrausch

Der Tabellenführer ließ auch gegen Rothwesten nichts anbrennen und feierte den nächsten Kantersieg. Emin Dag traf dreimal (13., 47., 65.), dazu waren Yeboah, Büyükata, Lanatowitz, Dafla und Dereli erfolgreich. Rothwesten konnte durch Siewert (40.) und Noja (54.) nur kurzzeitig verkürzen. Mit 36 Punkten führt Rengershausen die Liga souverän an, während Rothwesten als Elfter im Mittelfeld stagniert. Platz Zwei gesichert

Der FSC Lohfelden bewies Moral und drehte eine bereits verloren geglaubte Partie. Nach einem Doppelschlag von Felix Blätterbauer (37., 39.) lag die SG zur Pause vorne, ehe Büttrich (46.) und Jusufi (58.) die Gastgeber zurückbrachten. John Schneider besorgte in der Schlussphase den 3:2-Siegtreffer (80.). Lohfelden ist mit 31 Punkten neuer Tabellenzweiter, Wettesingen bleibt mit elf Zählern auf Rang 14 tief im Abstiegssog. Spielausfälle

Mi., 05.11.2025, 18:00 Uhr FC Bosporus Kassel Bosporus KS SG Reinhardshagen SG Reinhards 18:00 PUSH

Mi., 05.11.2025, 19:00 Uhr SV Espenau Espenau TSG Sandershausen TSG Sandershausen 19:00 live PUSH