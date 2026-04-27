Rengershausen U23 zur Saison 26/27

Neben den sportlichen Erfolgen verfügt der Verein über die notwendige Professionalität auf allen Ebenen und richtet sich mit dieser Bekanntgabe gezielt an Spieler der Jahrgänge 2003 bis 2008.

Der TuSpo 1912 Rengershausen e.V. geht den nächsten Schritt in seiner sportlichen Entwicklung und tritt zur Saison 2026/27 mit einer neuen Mannschaft an: der TuSpo Rengershausen U23.

Um dabei zu sein, reicht eine WhatsApp-Nachricht 📲 +49 178 1848669 „Vorname Nachname, Geburtsjahr & Position“ 🤝🔵💯

Interessierte Spieler sind herzlich eingeladen, Teil dieses neuen Kapitels zu werden.

Mit diesem Projekt baut der Verein – gegründet im Jahr 1912 und heute mit einem breiten Sportangebot fest in der Region verwurzelt – seine erfolgreiche Fußballstruktur gezielt aus. Neben der laufenden Saison 2025/2026 setzt der TuSpo damit bewusst auf ein nachhaltiges Konzept im Übergang vom Jugend- in den Seniorenbereich.

Die neue U23 richtet sich an ambitionierte Fußballer im Alter von 18 bis 23 Jahren und verfolgt die gleichen Ziele wie in den vergangenen Spielzeiten des TuSpo Rengershausen.

Trainiert und gespielt wird – wie bereits bei den bestehenden Mannschaften – auf dem heimischen Kunst- und Rasenplatz in Rengershausen.

Der Verein steht seit jeher für Gemeinschaft, Leidenschaft und kontinuierliche Nachwuchsarbeit. Mit Teams von den Jugendmannschaften bis hin zum Seniorenbereich wird dieser Weg nun konsequent fortgesetzt und erweitert.

Weitere Informationen folgen in Kürze.