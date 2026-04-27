Rengershausen U23 geht zur Saison 26/27 ins Rennen von red · Heute, 12:48 Uhr · 0 Leser

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Der TuSpo 1912 Rengershausen e.V. geht den nächsten Schritt in seiner sportlichen Entwicklung und tritt zur Saison 2026/27 mit einer neuen Mannschaft an: der TuSpo Rengershausen U23.

Neben den sportlichen Erfolgen verfügt der Verein über die notwendige Professionalität auf allen Ebenen und richtet sich mit dieser Bekanntgabe gezielt an Spieler der Jahrgänge 2003 bis 2008. Interessierte Spieler sind herzlich eingeladen, Teil dieses neuen Kapitels zu werden.

Um dabei zu sein, reicht eine WhatsApp-Nachricht

📲 +49 178 1848669

„Vorname Nachname, Geburtsjahr & Position“

🤝🔵💯 Mit diesem Projekt baut der Verein – gegründet im Jahr 1912 und heute mit einem breiten Sportangebot fest in der Region verwurzelt – seine erfolgreiche Fußballstruktur gezielt aus. Neben der laufenden Saison 2025/2026 setzt der TuSpo damit bewusst auf ein nachhaltiges Konzept im Übergang vom Jugend- in den Seniorenbereich.