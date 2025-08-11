Rengershausen siegt souverän

Der TuSpo 1912 Rengershausen hat in der Gruppenliga Kassel 1 einen klaren 4:0-Erfolg über den TSV Holzhausen/Reinhardswald gefeiert. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase mit zwei längeren Verletzungsunterbrechungen setzten die Gastgeber die entscheidenden Nadelstiche.

Die erste gute Chance hatten allerdings die Gäste: Linus Schäfer hatte in der 17. Minute die große Chance zur Gästeführung, traf den Ball jedoch nicht voll – Mounir Boukhoutta rettete auf der Linie.

Anschließend übernahm Rengershausen zunehmend die Kontrolle. Abdelganie Zmiro brachte den TuSpo in der 35. Minute mit einem Aufsetzer in Führung, ehe Onur Büyükata nur drei Minuten später per Kopf nach einer Ecke auf 2:0 stellte. Kurz nach Wiederanpfiff sorgte Manuel Schmidt mit einem starken Solo gegen zwei Verteidiger für die Vorentscheidung (51.). Den Schlusspunkt setzte der eingewechselte Samuel Dafla in der 73. Minute mit einem Schlenzer ins linke Eck.

Holzhausen kam über die gesamte Spielzeit nur sporadisch zu Abschlüssen – die beste Möglichkeit im zweiten Durchgang vergab Julian Niemetz mit einem zu schwachen Schuss. Rengershausen hingegen nutzte seine Chancen konsequent und untermauerte den Heimsieg mit einer stabilen Defensivleistung.