Rengershausen siegt dominant – Espenau feiert ersten Sieg

In der Gruppenliga Kassel 2 bleibt Spitzenreiter TuSpo Rengershausen das Maß aller Dinge. TuSpo Grebenstein und TSG Sandershausen folgen dicht dahinter, während SV Espenau endlich jubeln darf.
Nach zwölf sieglosen Spielen feierte Schlusslicht SV Espenau beim 2:1 in Hombressen/Udenhausen den ersten Saisonsieg. Ein Eigentor von Tobias Mirwald (37.) brachte die Gäste in Führung, ehe Spielertrainer Nicolai Lorenzoni postwendend ausglich. Enes Karasoy verwandelte nach Foul an Lennart Meyer den entscheidenden Strafstoß (53.). Hombressen bleibt nach der Derbypleite mit 14 Punkten auf Platz zwölf.
Turbulentes Kellerduell
Sieben Tore, zwei Führungswechsel, am Ende ein glücklicher Sieger: Die TSG Wilhelmshöhe feierte beim 4:3 gegen Wanfried den erst zweiten Saisonsieg und zog mit acht Punkten mit dem Gegner gleich. Matchwinner war Doppeltorschütze Mattes Butz (68., 85.), der die Partie drehte.
WBO setzt Serie fort
Im Mittelfeldduell teilten sich Kaufungen und WBO die Punkte. Miguel Schneppe traf per Foulelfmeter zur Führung (68.), doch Jonas Metz glich kurz darauf per Kopf nach einer Ecke aus (73.). In der Schlussphase vergab Kaufungen zwei gute Gelegenheiten, während WBO mit Glück den Punkt über die Zeit rettete. Die Gastgeber sind nun Siebter, die SG rangiert mit elf Zählern auf Platz 13.
Souveräner Heimsieg
Die TSG Sandershausen festigte mit einem klaren 3:0-Heimerfolg gegen Hertingshausen den dritten Tabellenplatz. Johannes Plasczyk sorgte mit einem Doppelpack (7., 14.) früh für klare Verhältnisse, ehe Marco Späth nach der Pause erhöhte (66.). Die Gäste fanden offensiv kaum statt und rutschten mit 16 Punkten auf Rang elf ab.
Frey macht den Unterschied
Mit einem Hattrick von Kapitän Manuel Frey festigte TuSpo Grebenstein Rang zwei. Der Torjäger traf beim 3:1-Erfolg in Rothwesten in der 7., 35. und 74. Minute, während Lukas Haack per Strafstoß (55.) für die Gastgeber verkürzte. Rothwesten spielte nach einer frühen Roten Karte gegen Burak Akman (14.) lange in Unterzahl, wehrte sich tapfer, blieb aber ohne Punkt. Der TSV steht mit 19 Zählern auf Platz acht.
Revanche geglückt
Aufsteiger Bosporus Kassel bleibt das Überraschungsteam der Liga und festigte mit einem 3:1-Sieg gegen Baunatal Rang fünf. Lascha Kachischwili (43.) und Tolga Yantut per Elfmeter (48.) stellten die Weichen früh auf Sieg, ehe Jean Dannhauer verkürzte (58.). Nur eine Minute später sorgte Muhammet Sakir für die Entscheidung (59.). Baunatal bleibt mit 18 Punkten im Tabellenmittelfeld.
Spätes Remis
In einer ausgeglichenen Begegnung kam die SG Reinhardshagen durch Nick Klemm (83.) spät zum Ausgleich und unterstreicht erneut ihre Auswärtsstärke. Zuvor hatten Kevin Richter (12.) und Mika Holzhauer (76.) für Wolfsanger sowie Jan Paar (23.) für Reinhardshagen getroffen. Nach dem Platzverweis gegen TSV-Trainer Patrick Gries (90.+5) endete die Partie hektisch. Reinhardshagen bleibt Sechster, Wolfsanger Zehnter.
Deutliches Gipfeltreffen
Im Topspiel der Gruppenliga setzte sich Tabellenführer TuSpo Rengershausen eindrucksvoll mit 4:0 gegen den FSC Lohfelden durch und behauptete die Spitze mit nun 33 Punkten. Edwin Yeboah brachte die Gastgeber früh in Führung (19.), ehe Emin Dag (48.) und Doppelpacker Manuel Schmidt (61., 68.) den verdienten Sieg perfekt machten. Nach dem Platzverweis für FSC-Trainer Yusuf Barak (70.) war die Partie bereits entschieden. Lohfelden bleibt Vierter, liegt nun jedoch fünf Zähler hinter der Spitze.