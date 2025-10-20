Rengershausen siegt dominant – Espenau feiert ersten Sieg

Mit einem Hattrick von Kapitän Manuel Frey festigte TuSpo Grebenstein Rang zwei. Der Torjäger traf beim 3:1-Erfolg in Rothwesten in der 7., 35. und 74. Minute, während Lukas Haack per Strafstoß (55.) für die Gastgeber verkürzte. Rothwesten spielte nach einer frühen Roten Karte gegen Burak Akman (14.) lange in Unterzahl, wehrte sich tapfer, blieb aber ohne Punkt. Der TSV steht mit 19 Zählern auf Platz acht.

Revanche geglückt

Aufsteiger Bosporus Kassel bleibt das Überraschungsteam der Liga und festigte mit einem 3:1-Sieg gegen Baunatal Rang fünf. Lascha Kachischwili (43.) und Tolga Yantut per Elfmeter (48.) stellten die Weichen früh auf Sieg, ehe Jean Dannhauer verkürzte (58.). Nur eine Minute später sorgte Muhammet Sakir für die Entscheidung (59.). Baunatal bleibt mit 18 Punkten im Tabellenmittelfeld.

Spätes Remis