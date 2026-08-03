Rengershausen schlägt Wolfhagen – Grebenstein verpasst den Coup

Der OSC Vellmar ist mit einem 3:1 gegen die SG Calden/Meimbressen erfolgreich in die neue Saison gestartet. Pooyan Ensafi brachte die Gastgeber bereits in der vierten Minute in Führung, ehe Jason Fynn Busch kurz vor der Pause für die SG ausglich. Direkt nach Wiederbeginn stellte Maximilian Agyekum den alten Abstand wieder her, Marlin Porada sorgte in der Schlussphase für die Entscheidung. Während Vellmar damit an seine starke Schlussphase der Vorsaison anknüpfte, blieb Caldener Offensive trotz namhafter Besetzung deutlich unter ihren Möglichkeiten.

Wabern hat zum Auftakt die Kräfteverhältnisse im Schwalm-Eder-Kreis bestätigt und beim 1. FC Schwalmstadt mit 1:0 gewonnen. Der Aufsteiger begann mutig, konnte seine frühe Initiative aber nicht in eine Führung ummünzen und hatte mit zunehmender Spielzeit Probleme mit dem strukturierten Passspiel der Gäste. Wabern kontrollierte das Zentrum, erhöhte nach der Pause den Druck und belohnte sich in der 58. Minute: Der eingewechselte Moritz Matthaei bereitete vor, Carlos Kuntz vollendete. Schwalmstadt kam in der Schlussphase noch einmal auf, doch Torhüter Jonah Goebel sicherte dem gestandenen Verbandsligisten mit einer starken Parade den Derbysieg.

Dombai führt Dörnberg zum Auftaktsieg

Der FSV Dörnberg hat den ersten Pflichtspieltest unter Trainer Patrick Gries bestanden. Gegen Britannia Eichenzell gerieten die Habichtswälder unmittelbar nach der Pause durch Vadim Schlager in Rückstand und mussten anschließend sogar das mögliche 0:2 überstehen. Dann nutzte Dörnberg eine schwächere Phase der Gäste konsequent: Toni Dombai traf innerhalb von fünf Minuten doppelt und drehte die Partie. Der 2:1-Erfolg war noch kein spielerisches Glanzstück, aber ein wichtiger erster Schritt für die nach dem großen Umbruch neu formierte Mannschaft.

Bandowski entscheidet Rengershausens Premiere

Rengershausen hat bei seiner Verbandsliga-Premiere sofort für eine Überraschung gesorgt. Der Aufsteiger bezwang die personell stark verstärkten Wolfhagener mit 1:0 und feierte damit einen historischen ersten Sieg in der neuen Spielklasse. Ausgerechnet Malte Bandowski, der im Sommer von Wolfhagen nach Rengershausen gewechselt war, erzielte in der 54. Minute den entscheidenden Treffer. Während der Neuling seinen euphorischen Aufbruch bestätigte, offenbarte Wolfhagens neu zusammengestellte Mannschaft zum Auftakt noch Abstimmungsprobleme und blieb trotz zahlreicher offensiver Optionen ohne Tor. Weidenhausen besteht den ersten Härtetest