Rengershausen schlägt Wolfhagen – Grebenstein verpasst den Coup

Der erste Spieltag der Verbandsliga Nord hat den Aufsteigern gleich mehrere Achtungserfolge beschert. TuSpo Rengershausen bezwang den hochkarätig verstärkten FSV Wolfhagen, TuSpo Grebenstein fehlten gegen die Barockstadt-Reserve nur wenige Sekunden zum Sieg. Im Schwalm-Eder-Derby setzte sich der erfahrenere TSV Wabern in Schwalmstadt durch, während Dörnberg und Vellmar mit Heimsiegen starteten. Hessenliga-Absteiger Weidenhausen bewies beim Lichtenauer FV spät seine Widerstandskraft.
Der TuSpo hat bei seinem Verbandsliga-Comeback einen starken Eindruck hinterlassen, den ersten Sieg aber denkbar knapp verpasst. Steffen Fried nutzte bereits in der fünften Minute einen Torwartfehler zur Führung, wenig später parierte Sebastian Schmidt einen Foulelfmeter von Antonije Novakovic. Der Aufsteiger verteidigte seinen Vorsprung anschließend mit großer Leidenschaft und traf in der ersten Halbzeit zudem den Pfosten. Erst in der fünften Minute der Nachspielzeit kullerte der Ball nach einem Treffer von Jonathan Sawatzky zum gerechten, für Grebenstein aber äußerst bitteren 1:1 über die Linie.
Der OSC Vellmar ist mit einem 3:1 gegen die SG Calden/Meimbressen erfolgreich in die neue Saison gestartet. Pooyan Ensafi brachte die Gastgeber bereits in der vierten Minute in Führung, ehe Jason Fynn Busch kurz vor der Pause für die SG ausglich. Direkt nach Wiederbeginn stellte Maximilian Agyekum den alten Abstand wieder her, Marlin Porada sorgte in der Schlussphase für die Entscheidung. Während Vellmar damit an seine starke Schlussphase der Vorsaison anknüpfte, blieb Caldener Offensive trotz namhafter Besetzung deutlich unter ihren Möglichkeiten.
Wabern hat zum Auftakt die Kräfteverhältnisse im Schwalm-Eder-Kreis bestätigt und beim 1. FC Schwalmstadt mit 1:0 gewonnen. Der Aufsteiger begann mutig, konnte seine frühe Initiative aber nicht in eine Führung ummünzen und hatte mit zunehmender Spielzeit Probleme mit dem strukturierten Passspiel der Gäste. Wabern kontrollierte das Zentrum, erhöhte nach der Pause den Druck und belohnte sich in der 58. Minute: Der eingewechselte Moritz Matthaei bereitete vor, Carlos Kuntz vollendete. Schwalmstadt kam in der Schlussphase noch einmal auf, doch Torhüter Jonah Goebel sicherte dem gestandenen Verbandsligisten mit einer starken Parade den Derbysieg.
Der FSV Dörnberg hat den ersten Pflichtspieltest unter Trainer Patrick Gries bestanden. Gegen Britannia Eichenzell gerieten die Habichtswälder unmittelbar nach der Pause durch Vadim Schlager in Rückstand und mussten anschließend sogar das mögliche 0:2 überstehen. Dann nutzte Dörnberg eine schwächere Phase der Gäste konsequent: Toni Dombai traf innerhalb von fünf Minuten doppelt und drehte die Partie. Der 2:1-Erfolg war noch kein spielerisches Glanzstück, aber ein wichtiger erster Schritt für die nach dem großen Umbruch neu formierte Mannschaft.
Rengershausen hat bei seiner Verbandsliga-Premiere sofort für eine Überraschung gesorgt. Der Aufsteiger bezwang die personell stark verstärkten Wolfhagener mit 1:0 und feierte damit einen historischen ersten Sieg in der neuen Spielklasse. Ausgerechnet Malte Bandowski, der im Sommer von Wolfhagen nach Rengershausen gewechselt war, erzielte in der 54. Minute den entscheidenden Treffer. Während der Neuling seinen euphorischen Aufbruch bestätigte, offenbarte Wolfhagens neu zusammengestellte Mannschaft zum Auftakt noch Abstimmungsprobleme und blieb trotz zahlreicher offensiver Optionen ohne Tor.
Hessenliga-Absteiger SV Weidenhausen hat sein erstes Spiel nach der Rückkehr in die Verbandsliga mit 2:1 in Lichtenau gewonnen. Christian Steinmetz traf früh zur Führung, ließ später aber einen Foulelfmeter ungenutzt. Lichtenau spielte nach der Gelb-Roten Karte gegen Arcadie Rusu eine gesamte Halbzeit in Unterzahl und kam dennoch durch Artem Koteliukh zum Ausgleich. Der späte Siegtreffer von Thomas Hammer nach einem Eckball bescherte Weidenhausen den ersten Liga-Auswärtssieg seit Oktober 2025 und unterstrich, dass der Absteiger auch in engen Spielen geduldig bleiben kann.