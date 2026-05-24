Rengershausen macht den Titel klar – Holzhausen steigt ab

Der vorletzte Spieltag der Gruppenliga Kassel 2 hat an der Spitze die letzte offene Frage fast vollständig beantwortet. TuSpo 1912 Rengershausen ließ dem TSV Wolfsanger keine Chance und machte damit den direkten Aufstieg perfekt. Weil TSG Sandershausen bei Eintracht Baunatal nur Unentschieden spielte, zog zugleich TuSpo Grebenstein mit einem Sieg gegen Bosporus Kassel auf Rang zwei vorbei. Im Keller wahrte VfL Wanfried gegen SV Kaufungen 07 seine letzte Hoffnung, während für TSV Holzhausen/Reinhardswald nach dem Debakel beim TSV Hertingshausen der Abstieg feststeht.
Meisterschaft gekrönt mit einem Schützenfest
Der Tabellenführer machte früh klar, dass es an diesem Nachmittag keine Zweifel geben sollte. Nahom Ghebrekidus eröffnete den Torreigen, Kevin Kutzner legte noch vor der Pause nach. Nach dem Seitenwechsel schraubten Ghebrekidus, Leon Lanatowitz, Alexander Keilmann und Abdelganie Zmiro das Ergebnis auf 6:0. Es war ein Auftritt, der zum gesamten Saisonbild passte: souverän, zielstrebig, überlegen. Rengershausen steigt damit verdient in die Verbandsliga auf.
Bitterer Patzer
Für TSG Sandershausen wurde der Sonntag zu einem gebrauchten Tag. In Baunatal kam der Tabellenzweite nicht über ein torloses Remis hinaus und ließ damit im Rennen um Rang zwei wichtige Punkte liegen. Besonders bitter: Thomas Müller vergab in der 60. Minute einen Foulelfmeter, den Baunatals Torwart Jan-Philipp Schminke parierte.
Chance genutzt
Davon profitierte Grebenstein unmittelbar. Im Verfolgerduell gegen Bosporus Kassel setzte sich der Tuspo mit 3:0 durch und zog damit auf Platz zwei vorbei. Nach torloser erster Hälfte brachte Marvin Schmidt die Gastgeber in Führung, Marvin Freitag erhöhte, ehe Leon Ungewickel in der Nachspielzeit per Foulelfmeter den Schlusspunkt setzte. Vor dem letzten Spieltag hat Grebenstein die Relegation nun in der eigenen Hand.
Klare Angelegenheit
Deutlich schlechter lief es für SG Hombressen/Udenhausen. Im Reinhardswald-Derby bei SG Reinhardshagen gerieten die Gäste früh ins Hintertreffen. Jan Paar traf doppelt, dazu war Andre Paar erfolgreich. Zwar verkürzte Lucas Hecker zwischenzeitlich, doch Gianluca Marino stellte kurz vor Schluss den 4:1-Endstand her. Reinhardshagen festigte damit Rang fünf.
Strafstoßfiasko
Das torreichste und wildeste Spiel des Nachmittags fand in Rothwesten statt. Der TSV Rothwesten besiegte FSC Lohfelden mit 5:2, obwohl die Gäste zweimal in Führung gingen. Can Karademir und Philipp Schmidt trafen für Lohfelden, doch Rothwesten antwortete jeweils schnell. Dylan Demirsoy glich zweimal aus, danach sorgten David Kunz, Osman Mohamed Sufi und Andrej Cheberenchuk für den Heimsieg. Auffällig dabei: Gleich drei der sieben Tore fielen per Foulelfmeter.
Wichtiges Comeback
Auch im Duell der beiden unteren Tabellenregionen wurde es noch einmal turbulent. SV Espenau lag gegen TSG Wilhelmshöhe nach Treffern von Nico Töppel und David Chrosziel bereits 2:0 vorn und schien lange auf Kurs zum zweiten Saisonsieg. Doch die Gäste kamen zurück: Phillip Lüer verkürzte per Foulelfmeter, Jonas Bienstein glich nur wenig später aus und Philipp Schwedes drehte die Partie mit dem 3:2 endgültig. Für Wilhelmshöhe war das ein enorm wichtiger Sieg im Kampf um den Klassenerhalt, während Espenau einmal mehr trotz guter Ausgangslage ohne Ertrag blieb.
Die Hoffnung lebt
Im Tabellenkeller hat VfL Wanfried seine letzte Chance genutzt. Gegen SV Kaufungen 07 genügte ein Tor von Niklas Schneider zum 1:0-Heimsieg. Damit bleibt der Aufsteiger vor dem letzten Spieltag zumindest rechnerisch im Rennen.
Am Ende zu wenig
Für TSV Holzhausen/Reinhardswald ist die Lage dagegen endgültig entschieden. Beim TSV Hertingshausen geriet der Aufsteiger früh unter Druck und lag schon zur Pause 0:4 zurück. Martin Pierog, Maximilian Kraushaar, Emilian Gutberlet und Kevin Genilke sorgten schnell für klare Verhältnisse, später traf Gutberlet noch einmal. Der Treffer von Julian Niemetz änderte nichts mehr daran, dass Holzhausen nach dieser Niederlage als Absteiger feststeht.