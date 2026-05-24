Rengershausen macht den Titel klar – Holzhausen steigt ab

Das torreichste und wildeste Spiel des Nachmittags fand in Rothwesten statt. Der TSV Rothwesten besiegte FSC Lohfelden mit 5:2, obwohl die Gäste zweimal in Führung gingen. Can Karademir und Philipp Schmidt trafen für Lohfelden, doch Rothwesten antwortete jeweils schnell. Dylan Demirsoy glich zweimal aus, danach sorgten David Kunz, Osman Mohamed Sufi und Andrej Cheberenchuk für den Heimsieg. Auffällig dabei: Gleich drei der sieben Tore fielen per Foulelfmeter.

Auch im Duell der beiden unteren Tabellenregionen wurde es noch einmal turbulent. SV Espenau lag gegen TSG Wilhelmshöhe nach Treffern von Nico Töppel und David Chrosziel bereits 2:0 vorn und schien lange auf Kurs zum zweiten Saisonsieg. Doch die Gäste kamen zurück: Phillip Lüer verkürzte per Foulelfmeter, Jonas Bienstein glich nur wenig später aus und Philipp Schwedes drehte die Partie mit dem 3:2 endgültig. Für Wilhelmshöhe war das ein enorm wichtiger Sieg im Kampf um den Klassenerhalt, während Espenau einmal mehr trotz guter Ausgangslage ohne Ertrag blieb.

Die Hoffnung lebt