 2026-05-15T09:36:57.455Z

Allgemeines

Rengershausen macht den Titel klar – Holzhausen steigt ab

33. Spieltag der Gruppenliga Kassel 2

von red · Gestern, 23:15 Uhr · 0 Leser
– Foto: Foto Schwalm-Eder Amateurfussb

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Gruppenliga Kassel 2
TSG Sandershausen
Homb./Udenh.
TuSpo Renger
TSV Wolfsang

Der vorletzte Spieltag der Gruppenliga Kassel 2 hat an der Spitze die letzte offene Frage fast vollständig beantwortet. TuSpo 1912 Rengershausen ließ dem TSV Wolfsanger keine Chance und machte damit den direkten Aufstieg perfekt. Weil TSG Sandershausen bei Eintracht Baunatal nur Unentschieden spielte, zog zugleich TuSpo Grebenstein mit einem Sieg gegen Bosporus Kassel auf Rang zwei vorbei. Im Keller wahrte VfL Wanfried gegen SV Kaufungen 07 seine letzte Hoffnung, während für TSV Holzhausen/Reinhardswald nach dem Debakel beim TSV Hertingshausen der Abstieg feststeht.

Meisterschaft gekrönt mit einem Schützenfest

Gestern, 15:00 Uhr
TuSpo 1912 Rengershausen
TuSpo 1912 RengershausenTuSpo Renger
TSV Wolfsanger
TSV WolfsangerTSV Wolfsang
6
0
Abpfiff

Der Tabellenführer machte früh klar, dass es an diesem Nachmittag keine Zweifel geben sollte. Nahom Ghebrekidus eröffnete den Torreigen, Kevin Kutzner legte noch vor der Pause nach. Nach dem Seitenwechsel schraubten Ghebrekidus, Leon Lanatowitz, Alexander Keilmann und Abdelganie Zmiro das Ergebnis auf 6:0. Es war ein Auftritt, der zum gesamten Saisonbild passte: souverän, zielstrebig, überlegen. Rengershausen steigt damit verdient in die Verbandsliga auf.

Bitterer Patzer

Gestern, 15:00 Uhr
Eintracht Baunatal
Eintracht BaunatalEtr.Baunatal
TSG Sandershausen
TSG SandershausenTSG Sandershausen
0
0
Abpfiff
+Video

Für TSG Sandershausen wurde der Sonntag zu einem gebrauchten Tag. In Baunatal kam der Tabellenzweite nicht über ein torloses Remis hinaus und ließ damit im Rennen um Rang zwei wichtige Punkte liegen. Besonders bitter: Thomas Müller vergab in der 60. Minute einen Foulelfmeter, den Baunatals Torwart Jan-Philipp Schminke parierte.

Chance genutzt

Gestern, 15:00 Uhr
TuSpo 1900 Grebenstein
TuSpo 1900 GrebensteinTusPo Greben
FC Bosporus Kassel
FC Bosporus KasselBosporus KS
3
0
Abpfiff

Davon profitierte Grebenstein unmittelbar. Im Verfolgerduell gegen Bosporus Kassel setzte sich der Tuspo mit 3:0 durch und zog damit auf Platz zwei vorbei. Nach torloser erster Hälfte brachte Marvin Schmidt die Gastgeber in Führung, Marvin Freitag erhöhte, ehe Leon Ungewickel in der Nachspielzeit per Foulelfmeter den Schlusspunkt setzte. Vor dem letzten Spieltag hat Grebenstein die Relegation nun in der eigenen Hand.

Klare Angelegenheit

Gestern, 15:00 Uhr
SG Reinhardshagen
SG ReinhardshagenSG Reinhards
SG Hombressen/Udenhausen
SG Hombressen/UdenhausenHomb./Udenh.
4
1
Abpfiff

Deutlich schlechter lief es für SG Hombressen/Udenhausen. Im Reinhardswald-Derby bei SG Reinhardshagen gerieten die Gäste früh ins Hintertreffen. Jan Paar traf doppelt, dazu war Andre Paar erfolgreich. Zwar verkürzte Lucas Hecker zwischenzeitlich, doch Gianluca Marino stellte kurz vor Schluss den 4:1-Endstand her. Reinhardshagen festigte damit Rang fünf.

Strafstoßfiasko

Gestern, 15:00 Uhr
TSV Rothwesten
TSV RothwestenRothwesten
FSC 1924 Lohfelden
FSC 1924 LohfeldenLohfelden
5
2
Abpfiff

Das torreichste und wildeste Spiel des Nachmittags fand in Rothwesten statt. Der TSV Rothwesten besiegte FSC Lohfelden mit 5:2, obwohl die Gäste zweimal in Führung gingen. Can Karademir und Philipp Schmidt trafen für Lohfelden, doch Rothwesten antwortete jeweils schnell. Dylan Demirsoy glich zweimal aus, danach sorgten David Kunz, Osman Mohamed Sufi und Andrej Cheberenchuk für den Heimsieg. Auffällig dabei: Gleich drei der sieben Tore fielen per Foulelfmeter.

Wichtiges Comeback

Gestern, 15:00 Uhr
SV Espenau
SV EspenauEspenau
TSG Wilhelmshöhe
TSG WilhelmshöheWilhelmshöhe
2
3
Abpfiff

Auch im Duell der beiden unteren Tabellenregionen wurde es noch einmal turbulent. SV Espenau lag gegen TSG Wilhelmshöhe nach Treffern von Nico Töppel und David Chrosziel bereits 2:0 vorn und schien lange auf Kurs zum zweiten Saisonsieg. Doch die Gäste kamen zurück: Phillip Lüer verkürzte per Foulelfmeter, Jonas Bienstein glich nur wenig später aus und Philipp Schwedes drehte die Partie mit dem 3:2 endgültig. Für Wilhelmshöhe war das ein enorm wichtiger Sieg im Kampf um den Klassenerhalt, während Espenau einmal mehr trotz guter Ausgangslage ohne Ertrag blieb.

Die Hoffnung lebt

Gestern, 15:00 Uhr
VfL Wanfried
VfL WanfriedVfL Wanfried
SV Kaufungen 07
SV Kaufungen 07Kaufungen 07
1
0
Abpfiff

Im Tabellenkeller hat VfL Wanfried seine letzte Chance genutzt. Gegen SV Kaufungen 07 genügte ein Tor von Niklas Schneider zum 1:0-Heimsieg. Damit bleibt der Aufsteiger vor dem letzten Spieltag zumindest rechnerisch im Rennen.

Am Ende zu wenig

Gestern, 15:15 Uhr
TSV Hertingshausen
TSV HertingshausenHertingshaus
TSV Holzhausen/Reinhardswald
TSV Holzhausen/ReinhardswaldTSV Holzh./R
5
1
Abpfiff

Für TSV Holzhausen/Reinhardswald ist die Lage dagegen endgültig entschieden. Beim TSV Hertingshausen geriet der Aufsteiger früh unter Druck und lag schon zur Pause 0:4 zurück. Martin Pierog, Maximilian Kraushaar, Emilian Gutberlet und Kevin Genilke sorgten schnell für klare Verhältnisse, später traf Gutberlet noch einmal. Der Treffer von Julian Niemetz änderte nichts mehr daran, dass Holzhausen nach dieser Niederlage als Absteiger feststeht.