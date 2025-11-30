Rengershausen jagt Sandershausen – Spiel in Rothwesten entfällt

Die Gruppenliga Kassel 2 steuert auf einen richtungsweisenden Spieltag zu: Spitzenreiter TSG Sandershausen möchte seinen Vorsprung vor dem ambitionierten Verfolger TuSpo Rengershausen verteidigen, während, FSC Lohfelden und FC Bosporus Kassel tief im Kampf um die Plätze hinter dem Führungsduo stecken. Im Tabellenkeller kommt es gleich mehrfach zu Begegnungen mit Endspielcharakter – allen voran die Duelle von dem abstiegsbedrohten SV Espenau und dem TSV Holzhausen/Reinhardswald. Auch Eintracht Baunatal, der VfL Wanfried sowie die SG Hombressen/Udenhausen stehen unter Zugzwang.
Wolfsanger geht nach dem klaren 6:1 im Hinspiel und als Tabellensiebter als Favorit in das Duell mit der TSG Wilhelmshöhe, die zuletzt dreimal nicht gewinnen konnte. Die Gastgeber wollen den Kontakt zur Top 5 halten, während Wilhelmshöhe dringend Punkte benötigt, um nicht tiefer in den Abstiegsstrudel zu geraten. Der Blick auf die Form spricht deutlich für den TSV.
Aufsteiger Bosporus trifft im Derby auf Spitzenreiter Sandershausen und möchte nach zwei Niederlagen wieder punkten. Die Gäste reisen als Herbstmeister und mit sieben Siegen in Serie an und wollen die Wintermeisterschaft sichern. Bosporus überzeugte zwar über weite Strecken der Saison, steht gegen die stabilste Mannschaft der Liga aber vor einer hohen Hürde.
Hoffnung auf die Überraschung
Rengershausen möchte im Rennen um die Tabellenführung nachziehen und geht als klarer Favorit in das Duell mit Kaufungen, das zuletzt zweimal verlor. Das deutliche 5:1 aus dem Hinspiel spricht ebenso für den TuSpo wie die herausragende Offensive. Die Gäste müssen ihre Defensivordnung stabilisieren, um im Kampf um die Top 5 nicht weiter an Boden zu verlieren.
Kampf ums Überleben
Schlusslicht Espenau steht vor einer enorm anspruchsvollen Aufgabe gegen den TSV Hertingshausen, der nach dem 5:1 gegen Lohfelden im Aufwind ist. Die Gastgeber brauchen dringend ein Erfolgserlebnis, kassierten jedoch in den letzten drei Duellen mit Hertingshausen insgesamt 14 Gegentore. Der Tabellenzehnte kann mit einem Sieg den Abstand zur Abstiegszone weiter vergrößern.
Formtief ausnutzen
Baunatal geht trotz unruhiger Wochen und Trainerwechsel als klarer Favorit in die Partie gegen den Vorletzten Wanfried. Die Eintracht zeigt sich unter dem Interimsgespann Oliev/Bestmann stabiler und gewann das Hinspiel mit 5:0. Wanfried wartet auswärts weiterhin auf den ersten Saisonsieg und benötigt im Abstiegskampf dringend Punkte.
Spielausfälle
Die Spiele zwischen Grebenstein und WBO, SGHU gegen Lohfelden und Rothwesten gegen Holzhausen entfallen witterungsbedingt. Ein Nachholtermin steht bei beiden Spielen derzeit nicht fest.