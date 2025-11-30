Rengershausen jagt Sandershausen – Spiel in Rothwesten entfällt

Rengershausen möchte im Rennen um die Tabellenführung nachziehen und geht als klarer Favorit in das Duell mit Kaufungen, das zuletzt zweimal verlor. Das deutliche 5:1 aus dem Hinspiel spricht ebenso für den TuSpo wie die herausragende Offensive. Die Gäste müssen ihre Defensivordnung stabilisieren, um im Kampf um die Top 5 nicht weiter an Boden zu verlieren.

Kampf ums Überleben

Heute, 14:30 Uhr SV Espenau Espenau TSV Hertingshausen Hertingshaus 14:30 live PUSH

Schlusslicht Espenau steht vor einer enorm anspruchsvollen Aufgabe gegen den TSV Hertingshausen, der nach dem 5:1 gegen Lohfelden im Aufwind ist. Die Gastgeber brauchen dringend ein Erfolgserlebnis, kassierten jedoch in den letzten drei Duellen mit Hertingshausen insgesamt 14 Gegentore. Der Tabellenzehnte kann mit einem Sieg den Abstand zur Abstiegszone weiter vergrößern. Formtief ausnutzen

Baunatal geht trotz unruhiger Wochen und Trainerwechsel als klarer Favorit in die Partie gegen den Vorletzten Wanfried. Die Eintracht zeigt sich unter dem Interimsgespann Oliev/Bestmann stabiler und gewann das Hinspiel mit 5:0. Wanfried wartet auswärts weiterhin auf den ersten Saisonsieg und benötigt im Abstiegskampf dringend Punkte. Spielausfälle