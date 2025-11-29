 2025-11-28T07:03:18.113Z

Allgemeines
– Foto: Johannes Hetzer

Rengershausen jagt Sandershausen – Spiel in Grebenstein entfällt

20. Spieltag der Gruppenliga Kassel 2

Verlinkte Inhalte

Gruppenliga Kassel 2
TSG Sandershausen
Homb./Udenh.
TuSpo Renger
TSV Wolfsang

Die Gruppenliga Kassel 2 steuert auf einen richtungsweisenden Spieltag zu: Spitzenreiter TSG Sandershausen möchte seinen Vorsprung vor dem ambitionierten Verfolger TuSpo Rengershausen verteidigen, während, FSC Lohfelden und FC Bosporus Kassel tief im Kampf um die Plätze hinter dem Führungsduo stecken. Im Tabellenkeller kommt es gleich mehrfach zu Begegnungen mit Endspielcharakter – allen voran die Duelle von dem abstiegsbedrohten SV Espenau und dem TSV Holzhausen/Reinhardswald. Auch Eintracht Baunatal, der VfL Wanfried sowie die SG Hombressen/Udenhausen stehen unter Zugzwang.

Heimserie ausbauen

Heute, 14:00 Uhr
TSV Wolfsanger
TSV WolfsangerTSV Wolfsang
TSG Wilhelmshöhe
TSG WilhelmshöheWilhelmshöhe
14:00

Wolfsanger geht nach dem klaren 6:1 im Hinspiel und als Tabellen­siebter als Favorit in das Duell mit der TSG Wilhelmshöhe, die zuletzt dreimal nicht gewinnen konnte. Die Gastgeber wollen den Kontakt zur Top 5 halten, während Wilhelmshöhe dringend Punkte benötigt, um nicht tiefer in den Abstiegsstrudel zu geraten. Der Blick auf die Form spricht deutlich für den TSV.

Herbstmeister im Härtetest

Heute, 15:30 Uhr
FC Bosporus Kassel
FC Bosporus KasselBosporus KS
TSG Sandershausen
TSG SandershausenTSG Sandershausen
15:30live

Aufsteiger Bosporus trifft im Derby auf Spitzenreiter Sandershausen und möchte nach zwei Niederlagen wieder punkten. Die Gäste reisen als Herbstmeister und mit sieben Siegen in Serie an und wollen die Wintermeisterschaft sichern. Bosporus überzeugte zwar über weite Strecken der Saison, steht gegen die stabilste Mannschaft der Liga aber vor einer hohen Hürde.

Mittelstandsduell im Derby

Morgen, 14:00 Uhr
TSV Rothwesten
TSV RothwestenRothwesten
TSV Holzhausen/Reinhardswald
TSV Holzhausen/ReinhardswaldTSV Holzh./R
14:00

Im Derby stehen sich zwei Teams aus dem unteren Tabellenmittelfeld gegenüber, die nur drei Punkte trennen. Rothwesten gewann das Hinspiel klar mit 4:0, doch der Aufsteiger hat sich seitdem deutlich stabilisiert und zuletzt regelmäßig gepunktet. Sollte die Witterung eine Austragung zulassen, dürfte ein enges und taktisch geprägtes Spiel zu erwarten sein.

Gelingt der Befreiungsschlag?

Morgen, 14:30 Uhr
SG Hombressen/Udenhausen
SG Hombressen/UdenhausenHomb./Udenh.
FSC 1924 Lohfelden
FSC 1924 LohfeldenLohfelden
14:30

Der formschwankende FSC Lohfelden will seinen Platz in der Spitzengruppe verteidigen und reist nach einer deutlichen Niederlage mit Wiedergutmachungswillen an. Die SGHU punktete zuletzt zweimal, steht aber weiterhin unter Druck und sucht nach einem Befreiungsschlag im Tabellenkeller. Angesichts des 1:0 im Hinspiel gilt Lohfelden dennoch als klarer Favorit.

Hoffnung auf die Überraschung

Morgen, 14:30 Uhr
TuSpo 1912 Rengershausen
TuSpo 1912 RengershausenTuSpo Renger
SV Kaufungen 07
SV Kaufungen 07Kaufungen 07
14:30

Rengershausen möchte im Rennen um die Tabellenführung nachziehen und geht als klarer Favorit in das Duell mit Kaufungen, das zuletzt zweimal verlor. Das deutliche 5:1 aus dem Hinspiel spricht ebenso für den TuSpo wie die herausragende Offensive. Die Gäste müssen ihre Defensivordnung stabilisieren, um im Kampf um die Top 5 nicht weiter an Boden zu verlieren.

Kampf ums Überleben

Morgen, 14:30 Uhr
SV Espenau
SV EspenauEspenau
TSV Hertingshausen
TSV HertingshausenHertingshaus
14:30live

Schlusslicht Espenau steht vor einer enorm anspruchsvollen Aufgabe gegen den TSV Hertingshausen, der nach dem 5:1 gegen Lohfelden im Aufwind ist. Die Gastgeber brauchen dringend ein Erfolgserlebnis, kassierten jedoch in den letzten drei Duellen mit Hertingshausen insgesamt 14 Gegentore. Der Tabellenzehnte kann mit einem Sieg den Abstand zur Abstiegszone weiter vergrößern.

Formtief ausnutzen

Morgen, 14:30 Uhr
Eintracht Baunatal
Eintracht BaunatalEtr.Baunatal
VfL Wanfried
VfL WanfriedVfL Wanfried
14:30live

Baunatal geht trotz unruhiger Wochen und Trainerwechsel als klarer Favorit in die Partie gegen den Vorletzten Wanfried. Die Eintracht zeigt sich unter dem Interimsgespann Oliev/Bestmann stabiler und gewann das Hinspiel mit 5:0. Wanfried wartet auswärts weiterhin auf den ersten Saisonsieg und benötigt im Abstiegskampf dringend Punkte.

Spielausfall

Heute, 14:30 Uhr
TuSpo 1900 Grebenstein
TuSpo 1900 GrebensteinTusPo Greben
SG Wettesingen/Breuna/Oberlistingen
SG Wettesingen/Breuna/OberlistingenWettesingen/
Abgesagt

Das Spiel zwischen Grebenstein und WBO entfällt witterungsbedingt. Ein Nachholtermin steht derzeit nicht fest.

Aufrufe: 029.11.2025, 10:15 Uhr
Jan GundlachAutor