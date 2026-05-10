Rengershausen hält den Kurs – Grebenstein siegt spät

– Foto: Angelo Wiesner

Der 30. Spieltag der Gruppenliga Kassel 2 hat die Verhältnisse an der Spitze weiter geschärft. TuSpo 1912 Rengershausen löste die schwierige Aufgabe beim FSC Lohfelden souverän, TSG Sandershausen hielt mit dem deutlichen Sieg beim TSV Hertingshausen zwar dagegen, liegt aber nun weiter fünf Punkte zurück. Dahinter festigte TuSpo Grebenstein Rang drei, während im unteren Drittel vor allem SG Hombressen/Udenhausen und VfL Wanfried wichtige Zeichen setzten.

Derby gedreht

Das Freitagsspiel begann so wild, wie es sich später anfühlen sollte. Oliver Speer traf praktisch mit dem ersten Angriff zur Gästeführung, nur Sekunden später glich Leon Brinkmann bereits wieder aus. Als Marco Scheibe Espenau kurz vor der Pause sogar nach vorn brachte, lag eine weitere unangenehme Überraschung für Hombressen in der Luft. Nach dem Seitenwechsel aber reagierte die Mannschaft von Alfred Igel genau richtig. Der eingewechselte Nils Hofmeyer brachte sofort mehr Ordnung und Ballsicherheit, ehe Lucas Hecker mit zwei Treffern das Spiel entschied. Für Hombressen war das weit mehr als nur ein Derby-Sieg: Es war der wohl entscheidende Schritt weg vom Abstiegsgespenst. Spät zugeschlagen

Ein Spektakel wurde es im Sauertalstadion nicht, aber ein wichtiger Sieg für TuSpo Grebenstein allemal. Marvin Schmidt brachte die Gastgeber in Führung, Dylan Demirsoy glich für Rothwesten aus, ehe Leon Ungewickel tief in der Nachspielzeit doch noch den 2:1-Siegtreffer erzielte. Damit hielt Grebenstein den Kontakt nach oben, ohne allerdings wirklich noch Druck auf das Spitzenduo aufbauen zu können. Rothwesten hingegen blieb nach einer Partie mit langem offenem Ausgang erneut ohne den erhofften Befreiungsschlag. Bringt keinen weiter?

Gestern, 15:00 Uhr SG Wettesingen/Breuna/Oberlistingen Wettesingen/ SV Kaufungen 07 Kaufungen 07 1 1 Abpfiff Der SV Kaufungen 07 verpasste es, in Wettesingen den nächsten Schritt nach oben zu machen. Nach dem Foulelfmeter von Rinat Kabykenov lagen die Gastgeber vorne, ehe Tobias Boll das 1:1 erzielte. Für Kaufungen ist das Remis zu wenig, wenn Rang vier noch einmal realistisch ins Visier geraten sollte. Wettesingen dagegen konnte mit dem Punkt im Keller zumindest verhindern, direkt wieder zurückzufallen. Stark zurückgemeldet Gestern, 15:00 Uhr VfL Wanfried VfL Wanfried TSG Wilhelmshöhe Wilhelmshöhe 2 0 Abpfiff Der VfL Wanfried hat im Duell mit TSG Wilhelmshöhe einen Sieg gefeiert, der im Tabellenkeller noch einmal Hoffnung nährt. Leonardo Heinrich brachte die Gastgeber in Führung, das zweite Tor fiel durch ein Eigentor von Loui Sievert. Nach dem überraschenden 4:1 gegen Hombressen war das der nächste Fingerzeig, dass der Vorletzte die Saison noch nicht abgeschrieben hat. Wilhelmshöhe dagegen ließ eine große Gelegenheit ungenutzt, sich entscheidend von Wanfried abzusetzen.

Spektakel in Großenritte

Die torreichste Partie des Tages fand in Baunatal statt. Bosporus Kassel gewann bei Eintracht Baunatal mit 4:3 – und das in einem Spiel, das mehrfach die Richtung wechselte. Auf die frühe Führung der Gastgeber antworteten Lascha Kachischwili, Memduh Eryilmaz und Mohamad Jammal, ehe es in der Schlussphase noch einmal wild wurde. Bosporus behielt diesmal die Nerven und setzte mit dem Auswärtssieg ein starkes Signal im Rennen um Platz vier.

Nach Führung gekippt

Die SG Reinhardshagen erwischte gegen Wolfsanger zwar den besseren Start und ging früh durch Gianluca Marino in Führung, doch danach kippte das Spiel. Daniel Križanović glich schnell aus, später sorgten Rayan Abu-Hamdan vom Punkt und Mattia Amata für den 3:1-Auswärtssieg des TSV. Für Reinhardshagen war es ein Rückschlag in einem Spiel, in dem die Gastgeber sich mehr ausgerechnet hatten. Pflichtaufgabe gelöst

Die TSG Sandershausen erledigte ihre Pflichtaufgabe in Hertingshausen letztlich mit Nachdruck. Zwar traf Martin Pierog früh für die Gastgeber, doch noch vor der Pause hatte sich das Kräfteverhältnis gedreht. Jonas Preilowski glich aus, danach sorgten Karim Jean-Philippe Belarbi, Philipp Wissemann, Jan Schleiden und Erik Harder für den klaren 5:2-Erfolg. Damit hielt Sandershausen im Titelrennen Schritt – mehr aber auch nicht. Reife gezeigt