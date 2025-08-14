Rengershausen gewinnt trotz Doppelrückstand – Frey überzeugt erneut

Der vierte Spieltag der Gruppenliga Kassel 2 bot Tore satt, knappe Entscheidungen und Überraschungen. Aufsteiger FC Bosporus Kassel bestätigte seine Frühform, während TSG Sandershausen und TuSpo Grebenstein im Spitzenduell die Punkte teilten. SV Kaufungen feierte einen Kantersieg, TSV Hertingshausen setzte auswärts ein Ausrufezeichen.

Hertingshausen feierte den ersten Saisonsieg und steht nun bei drei Punkten. In einer engen Begegnung erzielte Theis nach einer halben Stunde das Tor des Tages. Die Hausherren bleiben bei einem Punkt und rangieren auf dem dreizehnten Tabellenplatz. Defensiv präsentierten sich die Gäste über 90 Minuten stabil.

Lohfelden klettert mit neun Punkten auf Rang zwei. Zinke und Jusufi sorgten früh für eine komfortable Führung, Wolfsanger verkürzte durch Križanović, doch erneut Jusufi entschied die Partie kurz nach der Pause. Trotz Gelb-Rot für den Doppeltorschützen brachte der FSC den Sieg über die Zeit. Wolfsanger steht weiterhin mit keinem Zähler da.

Bosporus Kassel springt nach dem zweiten Sieg mit sechs Punkten auf Platz Fünf. In einer hitzebedingt zähen ersten Hälfte brachte Memduh Eryilmaz die Gastgeber kurz vor der Pause in Führung. Nach der Roten Karte gegen Rothwestens Haldorn (61.) erhöhten Bayoud, Kasal und Jammal, ehe Sufi der Ehrentreffer gelang. Rothwesten bleibt mit drei Punkten Tabellenzwölfter.

Baunatal wahrt mit vier Punkten die weiße Weste und belegt Rang sechs. Bestmann brachte die Gäste früh in Führung, ehe in der Nachspielzeit Rinas und Üstün mit einem Doppelschlag alles klar machten. Holzhausen bleibt punktlos im Tabellenkeller stecken. Die Gäste überzeugten vor allem durch Effizienz in der Schlussphase.

Bilecen-Rot und Chancenwucher

Wilhelmshöhe holt den ersten Punkt der Saison, Reinhardshagen bleibt nach zwei Spielen ungeschlagen. Rühl und Butz trafen für die Gastgeber, Schuldes und Paar glichen jeweils postwendend aus. In einer umkämpften Schlussphase verpasste Reinhardshagen trotz guter Chancen den Sieg. Zu allem Überfluss sah Gästetrainer Bilecen noch die rote Karte. Boukhoutta führt Rengershausen zum Auswärtserfolg

Rengershausen klettert nach dem dritten Saisonsieg an die Tabellenspitze. In einer temporeichen ersten Halbzeit wechselte die Führung mehrfach, Boukhoutta verwandelte kurz vor der Pause einen Elfmeter zum Endstand. Hombressen/Udenhausen steht nach zwei Niederlagen weiterhin mit drei Zählern da. Die Gäste überzeugten mit Effizienz in den entscheidenden Momenten.

Frey rettet Grebenstein Zähler im Topspiel

Im Spitzenspiel trennten sich Sandershausen (jetzt 7 Punkte) und Grebenstein (ebenfalls 7) leistungsgerecht unentschieden. Frey brachte die Gäste per Handelfmeter in Führung, Müller und Sari drehten die Partie, ehe erneut Frey ausglich. Beide Teams bleiben damit in der Spitzengruppe in Schlagdistanz zur Tabellenspitze. Das Duell war von hoher Intensität und starker Defensivarbeit geprägt.

Kaufungen stürmt mit Kantersieg ins Mittelfeld