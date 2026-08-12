Rengershausen fordert Vellmar – zwei Spiele mit Derbycharakter

Beim 1. FC Schwalmstadt wollen die Wölfe diese Leistung nun bestätigen. Der Aufsteiger sammelte beim 1:1 gegen die zweite Mannschaft der Barockstadt seinen ersten Verbandsliga-Punkt, nachdem Nestor Raul Orellana per Foulelfmeter zur Führung getroffen hatte. Wolfhagen geht nach dem deutlichen Heimsieg mit Rückenwind in die Partie, Schwalmstadt wartet dagegen noch auf seinen ersten Sieg nach der Rückkehr in die Verbandsliga.

Die Antwort auf die Auftaktniederlage hätte deutlicher kaum ausfallen können. FSV Wolfhagen besiegte Lichtenau mit 5:1 und präsentierte sich dabei insbesondere in der ersten Halbzeit in starker Verfassung. Hazar Kanat traf doppelt vom Elfmeterpunkt, außerdem waren Tom Herting, Marcel Fischer und Bader Boukhatem erfolgreich.

Noch größer ist der Druck bei der SG Calden/Meimbressen. Nach Niederlagen gegen Vellmar und Rengershausen steht die SG bei 1:6 Toren und null Punkten. Gegen Rengershausen steigerte sich die Mannschaft nach schwachem Beginn zwar deutlich, belohnte sich in ihrer besten Phase aber nicht. Für beide Teams bietet das Derby nun die Chance, den holprigen Saisonstart zumindest teilweise zu korrigieren.

Im Sauertal treffen zwei Mannschaften aufeinander, die mit ihrem bisherigen Saisonstart nicht zufrieden sein können. TuSpo Grebenstein zeigte beim 1:1 gegen Barockstadt II zum Auftakt eine starke Leistung, verlor anschließend aber mit 0:3 in Eichenzell. Die personellen Probleme machten sich dabei gerade in der Defensive bemerkbar, zudem schwächte sich die Mannschaft durch die Gelb-Rote Karte gegen Timon Schmidt selbst.

Zwei Spiele, sechs Punkte, 4:0 Tore: Besser hätte der Start für Rengershausen in die Verbandsliga kaum verlaufen können. Nach dem 1:0 gegen Wolfhagen gewann der Aufsteiger auch in Calden mit 3:0 und überzeugte erneut mit defensiver Stabilität und konsequenter Chancenverwertung. Malte Bandowski traf zum zweiten Mal in Folge, der eingewechselte Marco Dawid entschied die Partie mit einem späten Doppelpack.

Nun wartet mit Vellmar jedoch ein Gegner, der nach seinem 3:1-Auftaktsieg gegen Calden zuletzt unsanft auf dem Boden der Tatsachen landete. Beim 1:5 in Wabern geriet die Mannschaft von Mario Deppe nach eigener Führung deutlich ins Hintertreffen, zudem sah der spielende Co-Trainer Luca-Maurice Bock Gelb-Rot. Für Vellmar bietet das Heimspiel die Gelegenheit zur direkten Reaktion – Rengershausen kann dagegen bestätigen, dass der perfekte Start mehr als nur Anfangseuphorie ist.

Dörnberg empfängt den besten Starter

Heute, 19:00 Uhr FSV Dörnberg FSV Dörnberg TSV Wabern TSV Wabern 19:00 PUSH

Gegensätzlicher könnte die Ausgangslage kaum sein. Der FSV Dörnberg kommt mit einer 0:5-Niederlage aus Bad Soden zurück, während Wabern nach zwei Siegen und 6:1 Toren von der Tabellenspitze grüßt. Für die Habichtswälder war die klare Niederlage nach dem gelungenen Auftakt gegen Eichenzell ein erster empfindlicher Rückschlag unter dem neuen Trainer Patrick Gries. Wabern dagegen untermauerte beim 5:1 gegen Vellmar seinen starken Saisonstart. Nach frühem Rückstand drehten Peer Küllmer und Moritz Matthaei die Partie noch vor der Pause, anschließend machten Patrick Herpe, Marius Rohde und Kerim Akin den deutlichen Erfolg perfekt. Im Bergstadion wartet nun die nächste Prüfung darauf, wie stabil der Lauf der Zuckerrübenstädter bereits ist. Weidenhausen empfängt einen ambitionierten Gegner

Heute, 19:00 Uhr SV Weidenhausen SV Weidenhausen SV 1920 Steinbach SV Steinbach 19:00 PUSH