 2025-09-26T13:47:28.965Z

Allgemeines
Rengershausen baut Führung aus – zwei Platzverweise in zwei Minuten

11. Spieltag der Gruppenliga Kassel 2

Am 11. Spieltag der Gruppenliga Kassel 2 dominieren intensive Duelle und enge Ergebnisse das Geschehen. Während Spitzenreiter TuSpo Rengershausen seine Vormachtstellung verteidigt, muss TSG Sandershausen Punkte liegen lassen und das Kellerkind SV Espenau weiter auf ihren ersten Dreier warten. Zahlreiche Derbys und packende Partien sorgten für Spannung bis in die Schlussminuten.

Nullnummer in Wanfried

Fr., 26.09.2025, 19:00 Uhr
VfL Wanfried
VfL WanfriedVfL Wanfried
FC Bosporus Kassel
FC Bosporus KasselBosporus KS
0
0
Abpfiff

Im Flutlichtspiel im Werrastadion trennten sich der VfL Wanfried und Aufsteiger FC Bosporus Kassel torlos. Beide Teams zeigten eine offene, kämpferische Partie, wobei VfL-Keeper Jan Just mit mehreren Paraden, darunter die entscheidende Abwehr eines Foulelfmeters von Tolga Yantut (69.), sein Team vor einer Niederlage bewahrte. Trotz zahlreicher Chancen auf beiden Seiten blieb es beim gerechten 0:0, das den Gastgebern einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf sichert. Bosporus hingegen bleibt als Tabellenachter mit stabiler Leistung weiter im vorderen Mittelfeld.

Altkreisderby findet keinen Sieger

Sa., 27.09.2025, 16:00 Uhr
SG Reinhardshagen
SG ReinhardshagenSG Reinhards
TuSpo 1900 Grebenstein
TuSpo 1900 GrebensteinTusPo Greben
2
2
Abpfiff

Im Verfolgerduell trennten sich die SG Reinhardshagen und TuSpo Grebenstein mit 2:2. Lukas Salomon brachte die Gastgeber früh in Führung (3.), doch Jonah Uhl (51.) und Manuel Frey (55.) drehten die Partie für Grebenstein, ehe Salomon in Überzahl durch die Rote Karte gegen Tobias Möller (67.) den Endstand markierte (76.). Beide Teams bleiben mit diesem Remis im oberen Tabellendrittel: Grebenstein Vierter, Reinhardshagen Fünfter, jeweils weiter ungeschlagen in den letzten fünf Spielen.

Klare Angelegenheit

Gestern, 14:00 Uhr
FSC 1924 Lohfelden
FSC 1924 LohfeldenLohfelden
TSV Holzhausen/Reinhardswald
TSV Holzhausen/ReinhardswaldTSV Holzh./R
4
0
Abpfiff

Nach drei sieglosen Partien kehrte der FSC Lohfelden souverän zurück in die Erfolgsspur. Sadik Jusufi (38.), Akif Erdogan (66.), Ledjon Susuri (81.) und Denzel Boakye (87.) erzielten die Tore für die Gastgeber, die von Anfang an die Kontrolle über die Partie hatten. Holzhausen zeigte zwar Einsatz, blieb vor dem Tor aber harmlos und musste die klare Niederlage hinnehmen. Lohfelden bleibt mit 24 Punkten Tabellen-Dritter, Holzhausen Tabellenfünfzehnter.

Sandershausen patzt

Gestern, 15:00 Uhr
SG Wettesingen/Breuna/Oberlistingen
SG Wettesingen/Breuna/OberlistingenWettesingen/
TSG Sandershausen
TSG SandershausenTSG Sandershausen
1
1
Abpfiff

Sandershausen musste beim Tabellen-16. SG WBO einen späten Ausgleich hinnehmen. Thomas Müller brachte die Gäste früh in Führung (19.), ehe Rinat Kabykenov in der 88. Minute den verdienten Ausgleich erzielte. Die TSG bleibt Zweiter, verpasste jedoch die Gelegenheit, den Rückstand auf Rengershausen zu verkürzen, während WBO durch den Punktgewinn auf Platz 14 vorrückt.

SVK bestätigt Formhoch

Gestern, 15:00 Uhr
SV Kaufungen 07
SV Kaufungen 07Kaufungen 07
TSG Wilhelmshöhe
TSG WilhelmshöheWilhelmshöhe
5
1
Abpfiff

SV Kaufungen setzte sich gegen die TSG Wilhelmshöhe deutlich mit 5:1 durch. Ben Buhse erzielte zwei Treffer (30., 74.), Finn Ratcliffe (80.), Miguel Schneppe per Foulelfmeter (87.) und Andreas Faber (90.) sorgten für die deutliche Entscheidung. Wilhelmshöhe bleibt mit nur fünf Punkten auf dem 16. Platz, während Kaufungen sich auf Rang sechs stabilisiert.

TuSpo siegt im Baunatalderby

Gestern, 15:00 Uhr
Eintracht Baunatal
Eintracht BaunatalEtr.Baunatal
TuSpo 1912 Rengershausen
TuSpo 1912 RengershausenTuSpo Renger
1
2
Abpfiff

Im Stadtderby setzte sich Tabellenführer Rengershausen mit 2:1 bei Eintracht Baunatal durch. Abdelganie Zmiro (9.) und Emin Dag (52.) erzielten die Tore für die Gäste, Ole Koch (72.) verkürzte für die Eintracht, die in den vergangenen vier Partien sieglos blieb. Rengershausen baut die Führung an der Spitze auf 27 Punkte aus, Baunatal rutscht auf den neunten Platz.

Espenau bleibt sieglos

Gestern, 15:00 Uhr
SV Espenau
SV EspenauEspenau
TSV Rothwesten
TSV RothwestenRothwesten
1
3
Abpfiff

SV Espenau kassierte im Derby gegen den TSV Rothwesten die nächste Niederlage und bleibt Tabellenletzter. Enes Karasoy brachte die Hausherren zunächst in Führung (53.), doch drei Treffer binnen sieben Minuten durch Dylan Demirsoy (57.), Sajad Qorbani (60.) und Kristian Noja (64.) drehten die Partie zugunsten der Gäste. Rothwesten verbessert sich auf Rang sieben, Espenau bleibt mit einem Punkt auf dem 17. Platz.

Hitzige Schlussphase

Gestern, 15:00 Uhr
TSV Hertingshausen
TSV HertingshausenHertingshaus
TSV Wolfsanger
TSV WolfsangerTSV Wolfsang
3
1
Abpfiff

Nach drei Niederlagen in Folge meldete sich TSV Hertingshausen mit einem 3:1-Heimsieg gegen Wolfsanger zurück. Emilian Gutberlet (19.), Tim Kraus (61.) und Jan Kraus (85.) trafen für die Gastgeber, Kevin Richter (29.) hatte zwischenzeitlich ausgeglichen. Die Partie endete mit zwei Platzverweisen auf Seiten Hertingshausens, der Sieg bringt die Müller-Elf auf Rang zehn, Wolfsanger bleibt elftplatzierter Tabellennachbar.

