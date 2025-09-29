Rengershausen baut Führung aus – zwei Platzverweise in zwei Minuten

Im Flutlichtspiel im Werrastadion trennten sich der VfL Wanfried und Aufsteiger FC Bosporus Kassel torlos. Beide Teams zeigten eine offene, kämpferische Partie, wobei VfL-Keeper Jan Just mit mehreren Paraden, darunter die entscheidende Abwehr eines Foulelfmeters von Tolga Yantut (69.), sein Team vor einer Niederlage bewahrte. Trotz zahlreicher Chancen auf beiden Seiten blieb es beim gerechten 0:0, das den Gastgebern einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf sichert. Bosporus hingegen bleibt als Tabellenachter mit stabiler Leistung weiter im vorderen Mittelfeld.

Altkreisderby findet keinen Sieger

Im Verfolgerduell trennten sich die SG Reinhardshagen und TuSpo Grebenstein mit 2:2. Lukas Salomon brachte die Gastgeber früh in Führung (3.), doch Jonah Uhl (51.) und Manuel Frey (55.) drehten die Partie für Grebenstein, ehe Salomon in Überzahl durch die Rote Karte gegen Tobias Möller (67.) den Endstand markierte (76.). Beide Teams bleiben mit diesem Remis im oberen Tabellendrittel: Grebenstein Vierter, Reinhardshagen Fünfter, jeweils weiter ungeschlagen in den letzten fünf Spielen. Klare Angelegenheit

Nach drei sieglosen Partien kehrte der FSC Lohfelden souverän zurück in die Erfolgsspur. Sadik Jusufi (38.), Akif Erdogan (66.), Ledjon Susuri (81.) und Denzel Boakye (87.) erzielten die Tore für die Gastgeber, die von Anfang an die Kontrolle über die Partie hatten. Holzhausen zeigte zwar Einsatz, blieb vor dem Tor aber harmlos und musste die klare Niederlage hinnehmen. Lohfelden bleibt mit 24 Punkten Tabellen-Dritter, Holzhausen Tabellenfünfzehnter. 

Sandershausen patzt

Sandershausen musste beim Tabellen-16. SG WBO einen späten Ausgleich hinnehmen. Thomas Müller brachte die Gäste früh in Führung (19.), ehe Rinat Kabykenov in der 88. Minute den verdienten Ausgleich erzielte. Die TSG bleibt Zweiter, verpasste jedoch die Gelegenheit, den Rückstand auf Rengershausen zu verkürzen, während WBO durch den Punktgewinn auf Platz 14 vorrückt. 

SVK bestätigt Formhoch

SV Kaufungen setzte sich gegen die TSG Wilhelmshöhe deutlich mit 5:1 durch. Ben Buhse erzielte zwei Treffer (30., 74.), Finn Ratcliffe (80.), Miguel Schneppe per Foulelfmeter (87.) und Andreas Faber (90.) sorgten für die deutliche Entscheidung. Wilhelmshöhe bleibt mit nur fünf Punkten auf dem 16. Platz, während Kaufungen sich auf Rang sechs stabilisiert. 

TuSpo siegt im Baunatalderby

Im Stadtderby setzte sich Tabellenführer Rengershausen mit 2:1 bei Eintracht Baunatal durch. Abdelganie Zmiro (9.) und Emin Dag (52.) erzielten die Tore für die Gäste, Ole Koch (72.) verkürzte für die Eintracht, die in den vergangenen vier Partien sieglos blieb. Rengershausen baut die Führung an der Spitze auf 27 Punkte aus, Baunatal rutscht auf den neunten Platz. Espenau bleibt sieglos

SV Espenau kassierte im Derby gegen den TSV Rothwesten die nächste Niederlage und bleibt Tabellenletzter. Enes Karasoy brachte die Hausherren zunächst in Führung (53.), doch drei Treffer binnen sieben Minuten durch Dylan Demirsoy (57.), Sajad Qorbani (60.) und Kristian Noja (64.) drehten die Partie zugunsten der Gäste. Rothwesten verbessert sich auf Rang sieben, Espenau bleibt mit einem Punkt auf dem 17. Platz.

Hitzige Schlussphase