Rene van Elten bringt Erfolg bei der SGE Bedburg-Hau II zurück

Eventuell haben die Verantwortlichen der SGE Bedburg-Hau ja doch noch rechtzeitig die Reißleine gezogen. Die zweite Mannschaft hatte mit sieben Niederlagen in Serie in der Kreisliga A Kleve/Geldern einen Katastrophenstart hingelegt. Das Trainerduo Patrick Linden und Matthias Rausch, das genau ein Jahr lang die sportliche Verantwortung getragen hatte, musste bereits nach dem vierten Spieltag gehen.

Unter der Regie des neuen Trainers René van Elten, der bis vor fünf Wochen noch beim Uedemer SV II in der Kreisliga C an der Seitenlinie gestanden hatte, scheint es mit der SGE-Reserve allmählich wieder aufwärtszugehen.

Ein erstes Lebenszeichen hatte der abgeschlagene Tabellenletzte bereits Anfang Oktober mit einer fast schon sensationellen Nullnummer gegen Spitzenreiter Siegfried Materborn von sich gegeben.

Am vergangenen Sonntag folgte endlich das Erfolgserlebnis, auf das die SGE Bedburg-Hau II seit einer gefühlten Ewigkeit gewartet hatte. Mit einem 4:1 im Kellerduell gegen den Vorletzten SV Veert hat sich die Mannschaft am zehnten Spieltag endgültig im Abstiegskampf zurückgemeldet.

Aktuell beträgt der Rückstand auf den rettenden Platz 13 „nur“ noch sechs Punkte. „Wir müssen bis zur Winterpause noch den einen oder anderen Sieg einfahren, um eine reelle Chance auf den Klassenerhalt zu besitzen. Ich bin fest davon überzeugt, dass die Mannschaft das nötige Potenzial dafür hat“, sagt René van Elten, der über Umwege in Bedburg-Hau gelandet ist. Und zwarnicht zum ersten Mal in seiner Laufbahn.

Positiverlebnis gegen Materborn

„Ich habe in der Spielzeit 2018/19 für kurze Zeit als Spieler bei der SGE II ausgeholfen, bin dort also kein Unbekannter. Ich kenne auch noch einige der Spieler und Verantwortlichen“, sagt der 34-Jährige. „Nachdem mich der Verein kontaktiert hatte, habe ich in Uedem sofort den Sportlichen Leiter Martin Würzler informiert. Ich wollte ganz einfach die Chance nutzen, einen A-Ligisten trainieren zu können und freue mich, dass der USV mir keine Steine in den Weg gelegt hat“, sagt Rene van Elten.

Seit seinem Dienstantritt präsentiert sich die SGE Bedburg-Hau II deutlich gefestigter. „Wir haben unsere Spielweise ein wenig verändert und legen aktuell deutlich mehr Wert auf die Defensive. Bis auf das 0:4 in Walbeck, wo wir in alte Muster zurückgefallen sind, hat das auch gut geklappt. Beim 0:1 in Winnekendonk sah es trotz der Niederlage nicht schlecht aus. Und der Punktgewinn gegen Materborn war natürlich Balsam auf unsere Seelen“, sagt van Elten, der vom zurzeit verletzten Spieler Leon Heuvens unterstützt wird.

Nun also das 4:1 gegen den SV Veert, das als Startschuss einer erfolgreichen Aufholjagd dienen soll. „Es hat sich schon gut angefühlt, endlich einmal in Führung zu gehen und das Spielglück auf seine Seite zu ziehen. Aber das war nur ein erster Schritt“, so van Elten.