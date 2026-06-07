Rene Ochs übernimmt als Cheftrainer beim FC Bosporus Kassel

Der FC Bosporus freut sich, die Weichen für die kommende Saison gestellt zu haben. Mit René Ochs übernimmt ein im Kasseler Fußball bestens, bekanntes Gesicht die Position des Cheftrainers. Der ehemalige Spieler des KSV Hessen Kassel bringt jede Menge Erfahrung, Fachwissen und Leidenschaft für den Fußball mit und wird der Mannschaft wichtige neue Impulse geben.

Vor allem Parham Nasseri hat als Cheftrainer einen großen Anteil an den sportlichen Erfolgen der vergangenen Jahre. Aufgrund seiner beruflichen und familiären Verpflichtungen wird er künftig etwas kürzertreten, bleibt dem Trainerteam jedoch weiterhin erhalten und wird seine Erfahrung und sein Wissen auch in Zukunft einbringen.

Besonders wichtig ist dem Verein dabei die Wertschätzung der bisherigen Arbeit des Trainerteams. Parham Nasseri und Nurkay Bilir haben in den vergangenen Jahren mit großem Engagement, viel Herzblut und unermüdlichem Einsatz hervorragende Arbeit geleistet. Gemeinsam haben sie die Mannschaft sportlich weiterentwickelt, eine starke Einheit geformt und den verdienten Aufstieg erreicht.

Auch Nurkay Bilir bleibt dem Verein in einer wichtigen Funktion erhalten. Als jemand, der den FC Bosporus seit über zehn Jahren kennt und lebt, hat er stets mit vollem Einsatz für den Verein gearbeitet. Sein Engagement, seine Vereinstreue und sein Einsatz für die Mannschaft waren und sind von unschätzbarem Wert. Auch künftig wird er seine Erfahrung aktiv einbringen und den Verein unterstützen.

Zusammen mit Otto Hofmann, der ebenfalls mit riesem Engagement den verein unterstützt, wird Nurkay Bilir dem Trainerteam sowie der Mannschaft weiterhin mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Ebenfalls Teil des Trainer- und Betreuerteams bleibt Celal Yagar. Seit mittlerweile zwei Jahren ist er ein wichtiger Bestandteil des Vereins und zeichnet sich besonders durch seine Hilfsbereitschaft und seinen Einsatz für die Mannschaft aus. Egal ob Spieler, Trainer oder Verantwortliche – Celal ist stets zur Stelle, wenn Unterstützung benötigt wird. Mit seiner positiven Art und seinem großen Engagement ist er für das gesamte Team eine wertvolle Stütze und wird auch in der kommenden Saison als Betreuer eine wichtige Rolle einnehmen

Der FC Bosporus blickt mit großer Vorfreude auf die kommende Saison. Die Kombination aus der Erfahrung von René Ochs, der hervorragenden Arbeit des bestehenden Trainerteams und dem starken Zusammenhalt innerhalb des Vereins schafft beste Voraussetzungen für eine erfolgreiche Zukunft.

Der Verein bedankt sich ausdrücklich bei Parham Nasseri und Nurkay Bilir für ihren außergewöhnlichen Einsatz in den vergangenen Jahren und freut sich, dass beide dem FC Bosporus auch weiterhin erhalten bleiben.