René Niemann und der SV Waldau - das passt einfach!

Der SV Waldau, seines Zeichen Rangvierter in der Kreisklasse Ost, stellt die Weichen für die nächste Saison und vermeldet vor dem Heimspiel am kommenden Sonntag gegen die DJK Neustadt per Pressemitteilung Erfreuliches: Cheftrainer René Niemann (51) wird ein weiteres Jahr die sportlichen Geschicke bei den Gelb-Schwarzen leiten. Der erfahrene und erfolgreich arbeitende Trainer hat seinen Vertrag verlängert und wird weiterhin eine zentrale Rolle im Team übernehmen.

In der laufenden Saison war Niemann - zuvor bei der DJK Irchenrieth als Spieler und Trainer tätig, danach fünf Jahre beim SV Kohlberg und kurz bei der SpVgg Vohenstrauß II an der Außenlinie - nach einem Trainerwechsel eine wichtige Stütze für die Mannschaft und trug mit seiner Erfahrung, seiner akribischen Arbeit, aber auch seiner kameradschaftlichen Art maßgeblich am Aufschwung und Erfolg des SV Waldau bei. Sein Verbleib sorge für Kontinuität und Stabilität, was für die kommenden Herausforderungen von großer Bedeutung wäre, heißt es vom Verein, der in der "Elm-Arena" sein Zuhause hat.



Der beruflich bei der Bundeswehr in Cham dienende Niemann fühlt sich beim SVW sehr wohl und freut sich auf eine weitere Saison auf der Waldauer Kommandobrücke. „Die Zusammenarbeit im Verein mit den Mannschaften untereinander, dem Trainerteam, der Vereinsführung, aber auch dem Organisationsteam im Hintergrund ist hervorragend und von großer Motivation geprägt. Die Mannschaft ist enorm ehrgeizig und willig, die Vorgaben des Trainerteams umzusetzen und daher macht es mir viel Freude mit den Jungs auf und neben dem Platz. Bedanken möchte ich mich vor allem bei Abteilungsleiter Lukas Woldrich und dem 1. Vorstand Roman Lindner für das entgegengebrachte Vertrauen und die Unterstützung“, so Niemann.



Der SV Waldau setzt damit ein klares Zeichen für die Zukunft und zeigt, dass er weiterhin auf bewährte Kräfte setzt. Fans und Spieler dürfen sich auf eine spannende Saison mit René Niemann freuen!