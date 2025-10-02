René Lewejohann wird Trainer bei diesem Oberligisten

Einige Fans des KFC Uerdingen hatten gehofft, dass René Lewejohann nach dem Rückzug aus der Regionalliga West auch in der Oberliga Trainer des Traditionsvereins sein würde. Doch der 41-Jährige nahm erstmal keine Angebote an - bis jetzt. Der UEFA-A-Lizenzinhaber wird neuer Coach von Rot Weiss Ahlen in der Oberliga Westfalen.
„Wir freuen uns sehr, mit René Lewejohann einen Cheftrainer mit Format und Identifikation für unseren Verein gewonnen zu haben. Er bringt nicht nur die fachliche Kompetenz und Erfahrung mit, sondern hat auch selbst als Spieler die Atmosphäre im Wersestadion erlebt. Seine Rückkehr nach Ahlen ist ein starkes Signal: Wir wollen gemeinsam eine Mannschaft entwickeln, die für Einsatz, Leidenschaft und Zusammenhalt steht – Werte, die auch unser Verein ausmachen", wird Präsident Dietmar Kupfernagel in einer Erklärung des Vereins zitiert.
Luka Tankulic ergänzt als Sportlicher Leiter: „Mit René bekommen wir einen Trainer, der den Verein kennt, die Liga kennt und die Sprache der Spieler spricht. Er passt menschlich wie fachlich perfekt zu uns. Besonders wichtig war uns, jemanden zu finden, der den Glauben an unsere Mannschaft zurückbringt und gleichzeitig klare Strukturen vorgibt. Wir sind überzeugt, dass René die richtige Mischung aus Nähe, Professionalität und Ehrgeiz mitbringt.“
Lewejohann erklärt, dass Rot Weiss Ahlen für ihn besonders sein, schließlich lief er vor rund 20 Jahren selbst für den Klub in der 2. Bundesliga auf. „Ich freue mich riesig auf die Aufgabe bei RWA – und es fühlt sich für mich ein Stück weit wie eine Rückkehr nach Hause an. Ich durfte hier schon als junger Spieler in der 2. Liga auflaufen und später als Co-Trainer erste Schritte an der Seitenlinie machen. Jetzt diese Mannschaft als Chefcoach führen zu dürfen, macht mich stolz. Wir wollen eine widerstandsfähige, aktive Mannschaft sein – sauber organisiert gegen den Ball, mutig mit Ball, zielstrebig in die Tiefe. Entscheidend ist, dass wir als Team wieder Verlässlichkeit in unseren Abläufen entwickeln und das Wersestadion zu einem Ort machen, an dem Gegner wissen, was sie erwartet. Ich spüre bei Verein, Umfeld und Fans den Willen, Dinge anzupacken – diese Energie nehmen wir mit in jeden Trainingstag", sagt der Coach, der mit Ahlen in dieser Woche gleich zwei Spiele bestreitet: Am Abend steht das Pokalspiel bei ASK Ahlen an, am Sonntag geht es mit dem Heimspiel gegen die SpVgg Vreden weiter. In der Oberliga Westfalen war Lewejohann bereits Trainer der Hammer SpVg.