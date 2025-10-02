René Lewejohann (r.) hat einen neuen Verein. – Foto: Ralph Görtz

René Lewejohann wird Trainer bei diesem Oberligisten Bis zum insolvenzbedingten Rückzug aus der Regionalliga West im April war René Lewejohann Trainer des KFC Uerdingen. Jetzt hat er einen neuen Verein gefunden - in der Oberliga Westfalen.

Einige Fans des KFC Uerdingen hatten gehofft, dass René Lewejohann nach dem Rückzug aus der Regionalliga West auch in der Oberliga Trainer des Traditionsvereins sein würde. Doch der 41-Jährige nahm erstmal keine Angebote an - bis jetzt. Der UEFA-A-Lizenzinhaber wird neuer Coach von Rot Weiss Ahlen in der Oberliga Westfalen.

„Wir freuen uns sehr, mit René Lewejohann einen Cheftrainer mit Format und Identifikation für unseren Verein gewonnen zu haben. Er bringt nicht nur die fachliche Kompetenz und Erfahrung mit, sondern hat auch selbst als Spieler die Atmosphäre im Wersestadion erlebt. Seine Rückkehr nach Ahlen ist ein starkes Signal: Wir wollen gemeinsam eine Mannschaft entwickeln, die für Einsatz, Leidenschaft und Zusammenhalt steht – Werte, die auch unser Verein ausmachen", wird Präsident Dietmar Kupfernagel in einer Erklärung des Vereins zitiert. Luka Tankulic ergänzt als Sportlicher Leiter: „Mit René bekommen wir einen Trainer, der den Verein kennt, die Liga kennt und die Sprache der Spieler spricht. Er passt menschlich wie fachlich perfekt zu uns. Besonders wichtig war uns, jemanden zu finden, der den Glauben an unsere Mannschaft zurückbringt und gleichzeitig klare Strukturen vorgibt. Wir sind überzeugt, dass René die richtige Mischung aus Nähe, Professionalität und Ehrgeiz mitbringt.“