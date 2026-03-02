Rene Hillebrand verlässt den SV Holthausen Biene nach zehn Jahren

Beim SV Holthausen Biene endet nach dieser Saison die Zeit von Rene Hillebrand. Der 29-Jährige verlässt den Oberliga-Verein nach zehn Jahren, die lediglich von einem kurzen Intermezzo bei der Reserve des SV Meppen unterbrochen wurden. Künftig will er den zeitlichen Aufwand reduzieren und sich neuen Aufgaben widmen.
Hillebrand entwickelte sich am Biener Busch zu einer festen Größe. In 193 Pflichtspielen erzielte der überwiegend in der Abwehr eingesetzte Spieler 41 Tore. Vor allem bei Standardsituationen galt er als durchsetzungsstark und torgefährlich.
Zu den sportlichen Höhepunkten seiner Laufbahn zählen der Gewinn des Bezirkspokals im Jahr 2024 sowie der Aufstieg in die Oberliga Niedersachsen in der vergangenen Saison. Beide Erfolge prägten eine Phase, die für den Verein von nachhaltiger Bedeutung war.
„Ich kann mich für die Zeit beim SV Holthausen Biene nur bedanken und werde diese für immer in Erinnerung behalten. Der Verein hat ein tolles Umfeld, und ich habe viele Leute auf und neben dem Platz kennenlernen dürfen. In Zukunft werde ich mit Sicherheit auch nochmal zurückkommen und mir die Heimspiele am Biener Busch ansehen“, sagte Hillebrand.
Der Verein dankte dem Abwehrspieler für dessen langjährige Zugehörigkeit und Engagement. Mit seinem Abschied verliert der SV Holthausen Biene einen erfahrenen Akteur, der die Entwicklung der vergangenen Jahre maßgeblich mitgeprägt hat.