Rene Hillebrand verlässt den SV Holthausen Biene nach zehn Jahren Langjähriger Abwehrspieler beendet sein Engagement zum Saisonende und möchte kürzertreten von red · Heute, 10:29 Uhr · 0 Leser

– Foto: Annette Bekel

Beim SV Holthausen Biene endet nach dieser Saison die Zeit von Rene Hillebrand. Der 29-Jährige verlässt den Oberliga-Verein nach zehn Jahren, die lediglich von einem kurzen Intermezzo bei der Reserve des SV Meppen unterbrochen wurden. Künftig will er den zeitlichen Aufwand reduzieren und sich neuen Aufgaben widmen.

Hillebrand entwickelte sich am Biener Busch zu einer festen Größe. In 193 Pflichtspielen erzielte der überwiegend in der Abwehr eingesetzte Spieler 41 Tore. Vor allem bei Standardsituationen galt er als durchsetzungsstark und torgefährlich. Zu den sportlichen Höhepunkten seiner Laufbahn zählen der Gewinn des Bezirkspokals im Jahr 2024 sowie der Aufstieg in die Oberliga Niedersachsen in der vergangenen Saison. Beide Erfolge prägten eine Phase, die für den Verein von nachhaltiger Bedeutung war.