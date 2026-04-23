René Guder schließt sich Holstein II an Top-Scorer bekommt Perspektive in Kiel von PM · Heute, 13:25 Uhr · 0 Leser

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In zwei bzw. sogar drei Phasen im höchsten Norden war René Guder zwischen 2016 und 2026 eine feste Größe in der Flensburger Regionalliga-Mannschaft. Nun steht fest: Der Spieler mit der Nummer 17 wird den SC Weiche zum Saisonende verlassen und sich – ebenfalls zum dritten Mal – Holstein Kiel anschließen. Dort ist er als Führungsspieler für die U 23 vorgesehen. René Guder kam für unseren Verein bislang in insgesamt 204 Pflichtspielen zum Einsatz, in denen dem heute 31- Jährigen 55 Tore gelangen. Der gebürtige Hamburger hat sogar noch mehr Treffer vorbereitet.

Dominique Natusch, Geschäftsführer Sport beim SC Weiche, sagt zu der Personalie: „Mit René hätten wir gern verlängert. Wir verlieren mit ihm viel Qualität, und Holstein bekommt einen Top-Führungsspieler für ihre U 23.“ Der Geschäftsführer ergänzt: „René kann dort in die ‚Karriere nach der Karriere‘ einsteigen. Wenn man das Gesamtpaket sieht und insbesondere die längerfristige Perspektive, dann bleibt unter dem Strich, dass er zum besten Verein Schleswig-Holsteins wechselt.“ Dass der Abgang von René Guder einen Einschnitt in unserem Regionalliga-Kader darstellt, ist auch klar. Nochmals Dominique Natusch: „René hat bei Weiche in all den Jahren seine Spuren hinterlassen. Er wird hier fehlen. Und doch wünschen wir ihm bei Holstein alles Gute!“ Guder: "Weiche im Herzen verbunden" René Guder sieht in Weiche mehr als nur eine Station seiner Fußball-Karriere. Der Spieler mit der Fähigkeit, die gefährlichsten Flanken der Regionalliga Nord zu schlagen, sagt selbst zu seinem Wechsel: „Die Anfrage von Holstein ehrt mich. Ich bin in einem Alter, bei dem ich an die Zukunft meiner Familie nach der eigenen Fußballkarriere denken muss. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich mit Weiche im Herzen verbunden bleiben werde. Es ist ein besonderer Verein für mich.“

René Guder war 2016 als Leihspieler ein erstes Mal von Holstein Kiel an die Bredstedter Straße gekommen, spielte 2016/17 unter Daniel Jurgeleit für den damaligen ETSV Weiche Flensburg in der Regionalliga Nord. Nach Ablauf der Leihe kehrte er zum 1. Juli 2017 zunächst für einige Zeit zum damaligen frischgebackenen Zweitliga-Aufsteiger zurück. Für die Störche aus der Landeshauptstadt bestritt er am 23. Juli 2017 sogar das torlos endende Testspiel im Manfred-Werner-Stadion gegen unsere Mannschaft. Doch kurz darauf, am 15. August, wechselte er fest zurück nach Flensburg, wo er unter Cheftrainer Daniel Jurgeleit mit dem SC Weiche Flensburg 08 sofort Meister der Regionalliga Nord und Landespokalsieger 2018 wurde. Weil der Drittliga-Aufstieg in der Relegation gegen Energie Cottbus nicht gelang, ging er zum SV Wehen Wiesbaden in eben jene 3. Liga. Ein halbes Jahr später begann seine erfolgreiche Zeit beim SV Meppen. Für den damaligen Drittligisten aus dem Emsland bestritt der Rechtsfuß in dreieinhalb Jahren zwischen 2019 und 2022 insgesamt 121 Pflichtspiele. Dabei erzielte der Familienvater 15 Tore. Im Sommer 2022 kehrte er wieder nach Flensburg zurück – nun zum dritten Mal.