Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
René Grabe – Foto: Matthias Konzok
René Grabe: "Uns ist bewusst, wie schwer das Auftaktprogramm ist"
Der SV Rheintal gilt als aussichtsreicher Aufstiegskandidat der Fußball-Kreisliga A-Ost.
Nach dem dritten Tabellenplatz der Vorsaison gilt der SV Rheintal vielen als heißer Aufstiegskandidat der Kreisliga A Ost. Trainer René Grabe hat eine differenziertere Sichtweise, und die ersten Spiele scheinen ihm recht zu geben. Der Coach sieht viel Arbeit vor sich und stellt sich dem Fupa-Kreisligatipp zum dritten Spieltag.
BZ: Herr Grabe, wie zufrieden waren Sie mit der Saisonvorbereitung?