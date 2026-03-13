René Grabe: "Die nächsten drei Spiele werden richtungsweisend sein"

René Grabe, der Trainer des SV Rheintal, ließ sich vom 3:1-Auftaktsieg seiner Mannschaft gegen Eschbach überraschen. – Foto: Matthias Konzok

In der Kreisliga A Ost kann der SV Rheintal im Rennen um Platz zwei noch ein gewichtiges Wörtchen mitreden. Trainer René Grabe sieht seine Elf vor wichtigen Wochen, geht es doch gegen drei Topteams.

René Grabe: (lacht) Den Trainer, der sagt, er sei mit der Vorbereitung zufrieden, muss man mir zeigen. Nein, ich war überhaupt nicht zufrieden. Ich hatte nie den gesamten Kader zur Verfügung, wir hatten über Wochen nur elf oder zwölf Mann im Training. Wir hatten eine Krankheitswelle, und dazu hatten wir an Fastnacht das Kleggau-Treffen – da haben die Jungs selbst organisiert und bewirtet. Ich würde sagen, wir befinden uns erst noch in der Vorbereitung. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.