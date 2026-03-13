Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
René Grabe: "Die nächsten drei Spiele werden richtungsweisend sein"
Trainer René Grabe sieht seine Elf vor wichtigen Wochen, geht es doch gegen drei Topteams.
In der Kreisliga A Ost kann der SV Rheintal im Rennen um Platz zwei noch ein gewichtiges Wörtchen mitreden. Trainer René Grabe sieht seine Elf vor wichtigen Wochen, geht es doch gegen drei Topteams.
BZ: Herr Grabe, wie zufriedenstellend verlief für Sie die Wintervorbereitung?
René Grabe: (lacht) Den Trainer, der sagt, er sei mit der Vorbereitung zufrieden, muss man mir zeigen. Nein, ich war überhaupt nicht zufrieden. Ich hatte nie den gesamten Kader zur Verfügung, wir hatten über Wochen nur elf oder zwölf Mann im Training. Wir hatten eine Krankheitswelle, und dazu hatten wir an Fastnacht das Kleggau-Treffen – da haben die Jungs selbst organisiert und bewirtet. Ich würde sagen, wir befinden uns erst noch in der Vorbereitung. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.