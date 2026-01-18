Remus gegen Wiesbacher U19 1.FC Saarbrücken: NLZ-U17 startet mit Teilerfolg in die Testspielserie

Die B-Junioren des 1.FC Saarbrücken, die in der DFB-Nachwuchsliga für NLZ-Teams spielen, sind mit einem Remis ins neue Jahr gestartet. In einem Testspiel gab es am Sonntag ein 2:2 (1:1)-Unentschieden gegen die U19 des FC Hertha Wiesbach. Das Spiel fand auf dem Kuntrasenplatz am FC-Sportfeld statt.