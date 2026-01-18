Remus gegen Wiesbacher U19

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
1.FC Saarbrücken: NLZ-U17 startet mit Teilerfolg in die Testspielserie
Die B-Junioren des 1.FC Saarbrücken, die in der DFB-Nachwuchsliga für NLZ-Teams spielen, sind mit einem Remis ins neue Jahr gestartet. In einem Testspiel gab es am Sonntag ein 2:2 (1:1)-Unentschieden gegen die U19 des FC Hertha Wiesbach. Das Spiel fand auf dem Kuntrasenplatz am FC-Sportfeld statt.