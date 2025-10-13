Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
– Foto: Andrea Arrich
Remsfeld II zum dritten Mal nicht angetreten
Team aus der Kreisliga B1 scheidet aus dem Spielbetrieb aus
Der TSV Remsfeld II hat seine Partie in der Fußball-Kreisliga B1 gegen die FSG Gudensberg III nicht angetreten. Das Spiel wird mit 0:3 gewertet. Da dies bereits die dritte kampflose Niederlage der laufenden Saison war, wird die zweite Mannschaft des TSV Remsfeld gemäß den Regularien aus dem Spielbetrieb genommen.
Alle verbleibenden Begegnungen werden mit 3:0 für die jeweiligen Gegner gewertet. Damit stehen sämtliche Resultate des TSV Remsfeld II in der Saison 2025/26 fest, bevor die Rückrunde vollständig absolviert wurde.