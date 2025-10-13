Remsfeld II zum dritten Mal nicht angetreten

Der TSV Remsfeld II hat seine Partie in der Fußball-Kreisliga B1 gegen die FSG Gudensberg III nicht angetreten. Das Spiel wird mit 0:3 gewertet. Da dies bereits die dritte kampflose Niederlage der laufenden Saison war, wird die zweite Mannschaft des TSV Remsfeld gemäß den Regularien aus dem Spielbetrieb genommen.