Allgemeines
Remsfeld II zum dritten Mal nicht angetreten

Team aus der Kreisliga B1 scheidet aus dem Spielbetrieb aus

Der TSV Remsfeld II hat seine Partie in der Fußball-Kreisliga B1 gegen die FSG Gudensberg III nicht angetreten. Das Spiel wird mit 0:3 gewertet. Da dies bereits die dritte kampflose Niederlage der laufenden Saison war, wird die zweite Mannschaft des TSV Remsfeld gemäß den Regularien aus dem Spielbetrieb genommen.

Alle verbleibenden Begegnungen werden mit 3:0 für die jeweiligen Gegner gewertet. Damit stehen sämtliche Resultate des TSV Remsfeld II in der Saison 2025/26 fest, bevor die Rückrunde vollständig absolviert wurde.

