Remschütz siegt im Derby!

Am vergangenen Samstag waren die Männer vom Dudelteich zu Gast in Bad Blankenburg. Das Spiel versprach viel, so war es nicht nur das aufeinandertreffen der aktuellen zweit- und drittplatzierten, sondern natürlich auch ein weiteres Kreisderby.

Nach anfänglichem abtasten kamen die Gastgeber zu ersten guten Chancen, doch Moritz Ruckert im Tor hielt mit einigen Glanzparaden zunächst das 0:0 fest und auch im restlichen Spielverlauf sollte er die Spieler des TSV immer wieder zur Verzweiflung bringen.

Mitte der ersten Halbzeit hatte sich unsere TSG auch gefangen und konnte ihrerseits erste Chancen erarbeiten. Eine davon nutzte Robin Ensenbach in der 31.Spielminute, als er nach einem schönen Steckpass von Philipp Unger einen weiteren Gegenspieler umkurvte und anschließend ins lange Eck vollendete. Nur 10 Minuten später war es erneut Robin Ensenbach, der nach einer punktgenauen Flanke von Leon Vater den Ball aus gut 11 Metern per Volley in die Maschen beförderte.

Nach der Halbzeit kamen die Hausherren schwungvoller aus der Kabine und konnten in der 56. Minute per Kopf auf 1:2 verkürzen. Unbeeindruckt dessen spielte unsere TSG weiter ihr Spiel und konnte nach 73 Minuten den alten Zwei-Tore-Abstand wiederherstellen, als Christopher Kästner nach einer unzureichend geklärten Ecke zur Stelle war und den Ball aus gut 16 Metern per Dropkick im Tor unterbringen konnte.