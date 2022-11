Remschütz rettet Unentschieden gegen Haarhausen!

Am vergangenen Wochenende ging es bei winterlichen Wetterverhältnissen gegen die SG Wachsenburg Haarhausen.

Mit Hartung, Vater, Riedel, Ruckert, Rudolph, Rehn und Bechmann standen dem Trainerteam gleich 7 wichtige Akteure nicht zur Verfügung, Möller und R. Ensenbach saßen angeschlagen nur auf der Bank. So ging es mit einigen Änderungen in ein kampfbetontes Spiel.

In Halbzeit 1 hatten beide Mannschaften Probleme mit dem mit Schnee bedeckten Platz, sodass spielerische Highlights eine Seltenheit blieben. Gefährlich wurde es meistens bei Standards. Die erste richtig gute Gelegenheit hatten die Gäste, als ein Freistoß in den Strafraum getreten wurde und Brandau artistisch nur den Pfosten traf. Einen Schuss aus halblinker Position konnte Kazmierczak gerade so noch an Gehäuse vorbei lenken. Kurz vor der Halbzeit wurden die Hausherren das erste Mal richtig gefährlich, nach einem Freistoß herrschte Unordnung im Gäste-Strafraum, V. Müller brachte den Ball jedoch nicht entscheidend aufs Tor.

So ging es mit einem 0:0 in die Kabine.

Nach der Pause hatten die Remschützer ihre beste Phase. Man beherrschte den Gegner und kam durch P. Ensenbach, nach einer Ecke, zur ersten Chance, der Kopfball ging jedoch drüber.

In Minute 55 belohnte sich die Jungs vom Dudelteich dann. Ensenbach mit einem Freistoß, den der Keeper nur abprallen lässt und Vincent Müller kommt zu seinem Premierentor in der Kreisoberliga.

Nur 4 Minuten später hätte man eigentlich erhöhen müssen. Eine tolle Kombination durchs Mittelfeld und Ensenbach findet per Steckpass Lindig, der allerdings nur den Pfosten trifft.

Haarhausen wechselte 3 mal und kam in der 61. Minute zum überraschenden Ausgleich. Die Gäste waren nun wieder aktiver und bestraften in der 71. Minute die nächste Nachlässigkeit umgehend und gingen durch Klippstein in Führung.

Remschütz legte nun alles in die Waagschale, ging ins Risiko und kam weiter zu guten Gelegenheiten, belohnen konnte man sich jedoch vorerst nicht.