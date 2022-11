Remschütz erarbeitet sich drei Punkte Am Wochenende ging es für die Remschützer nach Apolda zur SG Moorental.

Es entwickelte sich eine sehr zähe Partie mit vielen Aktionen im Mittelfeld und ohne wirkliche Torabschlüsse. Folgerichtig ging es mit einem 0:0 in die Pause.

Nach der Halbzeit ein ähnliches Bild, viele lange Bälle, technische Fehler und wenig Chancen. In der 55. Minute wurde das Spiel dann eröffnet. Ein Freistoß der Hausherren prallte vom Keeper ab und landete vor den Füßen von Nico Bach, der völlig frei zur 1:0 Führung einschieben konnte. Zehn Minuten später blieb der Torschütze, nach einem Zusammenprall liegen und musste mehrere Minuten behandelt werden, bevor er mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht wurde. An dieser Stelle nochmal gute Besserung, Nico! Im Anschluss ging ein Ruck durch die Remschützer Mannschaft. Man fing an Fußball zu spielen und erarbeitete sich Chancen.