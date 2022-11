Remschütz bleibt in der Erfolgsspur!

Am Samstag begrüßten die Remschützer den FSV Ilmtal Zottelstedt am heimischen Dudelteich.

Man wollte den Rückenwind vom Derbysieg mitnehmen und legte direkt los. Schon in Minute 1 setzte Hannes Jakubowski freistehend einen Kopfball, nach Ecke von Leon Vater, drüber. In der 3. Minute verzog Kapitän Philipp Ensenbach einen Freistoß knapp. Zwei Minuten später konnte der Keeper der Gäste Ungers Schuss gerade noch zur Ecke parieren. Der zweite Eckball von Unger brachte dann, auch zu diesem Zeitpunkt schon, die verdiente 1:0 Führung. Robin Ensenbach schraubt sich hoch und köpft den Ball in den Winkel (7.). Abschlüsse von Unger und R. Ensenbach folgten, ehe Letzterer in der 25. Minute auf 2:0 stellte. Jakubowski Mit dem Freistoß von der Mittellinie, Ensenbach läuft am langen Pfosten ein und verwandelt per Volley. In Minute 37 setzt R. Ensenbach, nach einem langen Ball, gut nach und kommt zum Abschluss, der allerdings knapp vorbei geht.

So ging es mit einer völlig verdienten Führung in die Pause.

In Halbzeit 2 machten die Remschützer da weiter, wo sie aufgehört hatten. Es dauerte nur drei Minuten bis Jakubowski einen langen Ball auf halblinks zu Rudolph bringt, der einen guten ersten Kontakt hat und anschließend die Kugel mustergültig in die Mitte bringt, wo Ensenbach, mit seinem dritten Tor, nur einschieben braucht.