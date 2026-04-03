Remscheid zeigt Moral: Punktgewinn nach Rückstand gegen Kapellen-Erft

Der SC Kapellen-Erft trat dagegen mit seiner gewohnten Formation an.

Der FC Remscheid startete erneut mit Maurice Horn im Tor, der laut Trainer Nermin Jounuzi seine Reservistenrolle im letzten Spiel gegen den SC Velbert professionell angenommen hatte. Ansonsten stellte sich die Aufstellung nahezu von selbst auf, da sie durch Krankheiten und Sperren erneut stark ausgedünnt war.

Bei Dauerregen pfiff der Schiedsrichter die Partie an. Von Beginn an war der FC Remscheid spielbestimmend, während der SC Kapellen-Erft vor allem über Konter versuchte, ins Spiel zu kommen und sich dabei in einer ungewohnten Rolle wiederfand.

Bereits früh kam der FCR zu guten Chancen:

In der 8. Minute stand Giuseppe Campana frei vor dem Tor, traf den Ball jedoch nur mit dem Außenrist. In der 31. Minute setzte Vittorio Di Mari einen Schuss aus rund 20 Metern an die Latte.

In der 43. Minute dann eine umstrittene Szene: Elfmeter für den SC Kapellen-Erft. Maurice Horn kam aus seinem Tor und kollidierte mit Daniel Saibert. Der Gegenspieler stolperte über den am Boden liegenden Keeper, woraufhin der Schiedsrichter verspätet auf Strafstoß entschied – eine Entscheidung, die mit VAR vermutlich überprüft worden wäre. Nils Mäker trat an und schoss halbhoch in die linke Ecke, doch Maurice Horn reagierte stark und parierte. So hielt er für den FC Remscheid das verdiente 0:0 zur Halbzeit fest.

Pünktlich zum Beginn der zweiten Hälfte hörte der Regen auf. Beide Mannschaften kamen unverändert aus der Kabine.

Am Spielgeschehen änderte sich zunächst wenig. Der FC Remscheid blieb die aktivere Mannschaft. In der 48. Minute verfehlte Leonhard Fronia das Tor nur knapp.

Die beste Chance des SC Kapellen-Erft aus dem Spiel heraus folgte in der 52. Minute: Alexander Fuchs bekam den Ball am Strafraum, legte ihn sich auf seinen starken linken Fuß und zirkelte ihn in Richtung linkes Eck. Der Ball traf jedoch nur den Pfosten – Maurice Horn wäre wohl chancenlos gewesen.

In der 63. Minute wurde der FC Remscheid dann eiskalt erwischt. Nach einer eigenen Offensivaktion konterte der SC Kapellen-Erft über mehrere Stationen bis zur Grundlinie. Der Ball wurde flach parallel in den Fünfmeterraum gespielt, an Cakolli vorbei durch die Beine von Daniel Saibert und Maurice Horn auf den langen Pfosten. Dort stand Kazuki Hayashi, der nur noch einschieben musste – 0:1. Zu diesem Zeitpunkt ein durchaus glückliche Führung für die Gäste.

Die Reaktion des FC Remscheid? Kurz geschockt, aber diesmal ohne einzubrechen – ein Fortschritt im Vergleich zu den vergangenen Spieltagen.

In der 65. Minute wechselte der SC Kapellen-Erft Dennis Höfling für Nils Mäker ein.

Die Partie wurde nun intensiver, die Zweikämpfe härter, und beide Teams kamen zu Chancen.

In der 77. Minute reagierte auch der FC Remscheid: Finn Belzer ersetzte Giuseppe Campana – ein Wechsel, der sich später als entscheidend erweisen sollte.

Von nun an drängte fast ausschließlich der FC Remscheid auf den Ausgleich. Trainer Nermin Jounuzi stellte noch offensiver um und brachte Luka Ojleski für Koya Shirahata.

Der Druck auf die Defensive des SC Kapellen-Erft nahm weiter zu.

In der 89. Minute fiel schließlich der hochverdiente Ausgleich: Vittorio Di Mari spielte einen Pass in den Lauf von Finn Belzer auf der rechten Außenbahn. Dessen Flanke auf den kurzen Pfosten verwertete Dominik Heinen per wuchtigem Kopfball zum 1:1.

In den drei Minuten Nachspielzeit bekam der FC Remscheid noch zwei Eckbälle und damit sogar die Chance auf den Siegtreffer, doch es blieb beim Unentschieden.

Der SC Kapellen-Erft verliert damit zwei fest eingeplante Punkte und kann am Ende mit dem Remis noch zufrieden sein. Der Rückstand auf Solingen-Wald beträgt nun weiterhin elf Punkte, womit Kapellen-Erft auf Tabellenplatz zwei vor DV Solingen bleibt, die ebenfalls 1:1 spielten.

Für den FC Remscheid bedeutet der Punkt keinen Durchbruch, aber einen wichtigen psychologischen Erfolg. Gegen den SC Kapellen-Erft zu punkten war nicht unbedingt eingeplant. Solche Bonuspunkte können am Saisonende entscheidend sein. Wenn Remscheid seine defensive Stabilität bestätigt und in den kommenden Spielen gegen Teams aus der unteren Tabellenhälfte nachlegt, bleiben die Chancen auf den Klassenerhalt bestehen.

FC Remscheid – SC Kapellen-Erft 1:1

FC Remscheid: Maurice Horn, Eliot Cakolli, Deniz Can Akbaba, Michele Buscemi, Daniel Saibert, Dominik Heinen, Koya Shirahata (84. Luka Ojleski), Vittorio Di Mari, Timo Leber, Leonhard Fronia, Giuseppe Campana (77. Finn Belzer) - Trainer: Nermin Jonuzi

SC Kapellen-Erft: Jan Pillekamp, Yannik Ebert, Lorenz Kowalle, Luca Tim Jerz (90. Efe Özen), Bryan Schomann, Luis Giesen, Alexander Fuchs (90. Leo Stegner), Hiroya Suguro, Kazuki Hayashi (90. Yamato Aoki), Nils Mäker (65. Dennis Höfling), Janis Waffenschmidt (78. Jonas Giesen) - Trainer: Lennart Ingmann

Schiedsrichter: Kevin Zitzen (Mönchengladbach) - Zuschauer: 112

Tore: 0:1 Kazuki Hayashi (63.), 1:1 Dominik Heinen (88.)

Besondere Vorkommnisse: Nils Mäker (SC Kapellen-Erft) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Maurice Horn (45.).