Remscheid verhaut Bezirksligist Hackenberg mit 14:0, TVD verliert 0:5

Schon nach weniger als einer knappen halben Stunde war die Messe gelesen. Ein Doppelschlag von Stanislao Apicella (5., 6.) und ein lupenreiner Hattrick durch Furkan Tasdemir (12., 24., 26.) entschieden die Partie frühzeitig. Hackenberg hatte bis dahin und in der Folge nichts entgegenzusetzen. Offensiv wie defensiv schien das Team von Zdenko Kosanovic überfordert. Mit 0:7 ging es in die Halbzeitkabinen, doch auch in der Folge gelang der SGH nahezu gar nichts. Mit erneut sieben Treffern im zweiten Durchgang verpasste der FCR dem Neu-Bezirksligisten eine deftige Abreibung. Aus den ersten drei Testspielen wartet Hackenberg somit noch auf das erste Erfolgserlebnis.

Die nächste Möglichkeit zur Wiedergutmachung bietet sich bereits am kommenden Sonntag: Gegen A-Ligist SV Jägerhaus-Linde (27. August, 15.30 Uhr) könnte die SGH wieder Selbstvertrauen tanken. Taggleich (14.30 Uhr) misst sich der FC Remscheid mit Oberligist Sportfreunde Baumberg.