Remscheid holt den Pokal, Eller 04 wird Dritter

Starke Teams, viele Tore und einen neuen Sieger – alles das gab es am Sonntag beim traditionellen Saisonvorbereitungsturnier der TSV Eller 04 zu sehen. Für den gastgebenden Bezirksligisten reichte es als Titelverteidiger in diesem Jahr nur zu Rang drei, was in Anbetracht der Umstände aber kein Beinbruch war. „Es war ärgerlich, dass wir im ersten Spiel so spät noch den Ausgleich kassieren. Letztlich haben uns da nur ein paar Sekunden zum Finale gefehlt“, sagte Ellers Trainer Kerim Kara.

Gegen den westfälischen Landesligisten YEG Hassel schienen die Platzherren im Auftaktspiel die von Dennis Ordelheide erzielte Führung über die Zeit bringen zu können. Doch kurz vor Toreschluss fiel doch noch das 1:1. So musste die Entscheidung im Elfmeterschießen herbeigeführt werden, in dem gleich zwei Schützen aus Eller die Nerven versagten. So zogen die Gäste bei ihrer ersten Teilnahme ins Finale ein, in dem der FC Remscheid wartete.

Im Duell zweier Landesligisten hatte sich der FCR gegen Solingen-Wald im Halbfinale mit 1:0 durchgesetzt. Jene Solinger waren schließlich dann Ellers Gegner im Kampf um Platz drei. Und obwohl die Platzherren stark ersatzgeschwächt in ihr Turnier gestartet waren – unter anderem fehlten Fabian Stutz, Kevin Lobato, Antonio Marinovic, Rasim Syuleyman und Sascha Bechert - boten sie dem individuell bärenstark besetzten Kontrahenten die Stirn. Nico Stracke (15., 27.) brachte die TSV mit 2:0 in Führung. Wald kam nach einer Roten Karte (26.) in Unterzahl noch zum Anschlusstreffer durch Enes Topal. Doch Marc Daehne stellte in der Schlussminute der 45 Minuten dauernden Begegnung den alten Zwei-Tore-Abstand wieder her.

Härtetest bestanden

„Wenn ich bedenke, wer bei uns noch alles gefehlt hat, dann bin ich mit der Leistung meiner Mannschaft durchaus zufrieden“, resümierte Kerim Kara. Noch beeindruckter war der Coach jedoch von der Darbietung des FC Remscheid. „Sie waren sehr kompakt und haben super umgeschaltet. Man hat gesehen, dass sie eingespielt sind“, lobte der 40-Jährige den späteren Turniersieger. Im Finale gab der Landesligist zwischenzeitlich zwar einen 2:0-Vorsprung aus der Hand. Doch immer wenn sie mussten, wussten die Spieler von Ferdi Gülenc noch einen Zahn zuzulegen. So hieß es am Ende 4:2 für den Traditionsklub, den man wohl als Anwärter auf den Oberliga-Aufstieg bezeichnen kann.

Ob Eller in der in Kürze beginnenden Saison reif zum Sprung in die Landesliga sein wird, wird man sehen. Den Härtestest vor eigenem Publikum gegen ausnahmslos klassenhöhere Konkurrenz meisterte die Kara-Elf jedenfalls beachtlich. „Das Turnier hat in jedem Fall Spaß gemacht. Das dürften denke ich auch die Zuschauer so sehen, die uns besucht haben“, fasste Kerim Kara zusammen.