Rems-Murr-Duell für die SG Oppenweiler-Strümpfelbach In der Landesliga ist der SV Kaisersbach zu Gast.

Groß war die Erleichterung bei den Fußballern der SG Oppenweiler-Strümpfelbach nach dem 4:1-Erfolg beim Letzten TSV Ilshofen II. Immerhin hatte der Aufsteiger damit nach sieben Niederlagen hintereinander wieder ein Erfolgserlebnis. Am Sonntag möchte das Team aus dem Rohrbachtal nachlegen. Um 14.30 Uhr geht es zu Hause im Rems-Murr-Duell gegen den SV Kaisersbach, der auf Rang sechs steht.

So., 06.11.2022, 14:30 Uhr

„Wir haben im richtigen Moment die Tore gemacht und uns dadurch den Sieg verdient“, freut sich Stephen Perri, der zusammen mit Daniel Funk die SGOS-Fußballer trainiert. Er betont jedoch, dass die Moral trotz der sieben Niederlagen in Folge gut war. Trotzdem tut der vierte Erfolg des Teams in dieser Saison gut. Zwar verbesserte sich Oppenweiler auf Rang 15, steht aber weiterhin auf einem Abstiegsplatz. Mit einem weiteren Dreier könnte vielleicht der Sprung ins untere Mittelfeld gelingen. Das hat die SGOS vor. Allerdings stellt sich mit dem SV Kaisersbach der Tabellensechste vor. „Wir müssen wieder an unsere Leistungsgrenze gehen und alles reinwerfen, um erfolgreich zu sein“, sagt Perri.

Oppenweiler möchte sich dabei nicht zu sehr mit dem Gegner beschäftigen, sondern auf sich schauen. Und da gibt es noch einige Baustellen. „Im Spiel nach vorne müssen wir uns noch verbessern“, fordert Stephen Perri. Wenn das gelingt, kann auch gegen die Kaisersbacher, die von Hakan Keskin trainiert werden und ihre beiden letzten beiden Begegnungen jeweils mit 3:0 gegen Satteldorf und in Obersontheim gewonnen haben, etwas Zählbares geholt werden. Doch wie in den vergangenen Wochen hat die SGOS mit einigen personellen Problemen zu kämpfen. Sollte allerdings Moritz Stoppel wieder den Turbo starten – er erzielte beim 4:1 in Ilshofen alle vier Tore –, dann könnten die Ausfälle kompensiert werden.

Beim Aufsteiger fehlen weiterhin die beiden langzeitverletzten Even Stoppel und Manuel Perri, die sich im Teiltraining befinden. Louis Piscopo muss ebenfalls verletzungsbedingt weiter passen. Stürmer Luca Krämer absolviert eine Südamerikareise. Zudem ist der Einsatz vom angeschlagenen Fabian Friz fraglich.