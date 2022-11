Im Toreverhindern und -schießen stark: Sebastian Denter. – Foto: Fupa/Verein

Remiskönige mit torgefährlichem Keeper Kreisliga B II: Der FSV Eschfeld verabschiedet sich mit einem weiteren Unentschieden in die Winterpause. Beim 4:4 gegen die SG Idesheim stellt Schlussmann Sebastian Denter seinen Torriecher erneut unter Beweis.

Es war erneut ein aufregendes Duell vergangenen Sonntag in Idenheim. Die SG Idesheim/Gilzen und der FSV Eschfeld spielten zum zweiten Mal in dieser Saison unentschieden. Das ist nicht weiter ungewöhnlich, doch wenn man sich erneut 4:4 trennt, ist das schon besonders. Eschfelds Spielertrainer Marco Wallesch berichtet: „Wir liegen 0:3 kurz nach der Pause mit zurück, kommen auf 2:3 heran, liegen dann wieder 2:4 zurück, ehe wir in der Schlussminute den Punkt retten. Wir haben eine tolle Teamleistung gezeigt und mit einer überragenden Mentalität zurückgeschlagen.“

Im Hinspiel Mitte September trennte lag der FSV mit 4:3 vorn, kassierte dann in der 87. Minute das 4:4. „Wir haben es im Hinspiel versäumt, das 5:3 zu machen. Das ist so etwas wie ausgleichende Gerechtigkeit“, berichtet Wallesch. Einer, der bereits zum zweiten Mal in dieser Saison ins gegnerische Tor traf und dabei das wichtige 4:4 besorgte, ist Torwart Sebastian Denter. Als guter Fußballer, der auch technische Fertigkeiten besitzt, traf der 33-Jährige als Feldspieler in der zweiten Mannschaft (D-Klasse) auch bereits einmal. Vergangenen Sonntag verwertete der Keeper einen Eckball des Spielertrainers per Dropkick. „Mein Eckball landete präzise am Elfmeterpunkt. Sebastian war am Ende aufgerückt, nahm den Ball direkt an und traf ihn mit voller Wucht zentral ins Tor. Es war nicht das erste Mal, dass er ein Tor in Stürmermanier erzielt hat“, so Wallesch. „Bei engen Spielständen oder mit der letzten Aktion geht Sebastian gerne mit nach vorn, in der Hoffnung eine Bude zu machen.“ Mitte Oktober gegen die SG Neuerburg (1:4) traf Denter schon einmal ins gegnerische Netz: Sein Abschlag aus der Hand segelte bis in den Fünfmeterraum der Neuerburger, der Ball sprang tückisch auf – und drin war er.