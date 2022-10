Remis zwischen TSV Ottmarsheim & TSV Heimsheim

Am gestrigen Sonntag trat der TSV Ottmarsheim auswärts beim TSV Heimsheim an. Aufgrund mehrerer krankheitsbedingter Ausfälle und einigen grippegeschwächten Spielerinnen, bat Ottmarsheim die Gastgeberinnen im Vorfeld um eventuelle Spielverlegung. Leider wurde dies abgelehnt, hatten man doch noch im Frühjahr einer Spielverlegung seitens Heimsheim, wegen einer Hochzeit, zugestimmt. Noch überraschter darüber war Gästetrainer Michael Wein dann, als Heimsheim-Trainer Martin Scholz TSV-Betreuer Felix Sing vor dem Spiel sein Leid über viele Corona erkrankte Spielerinnen klagte.

Die Gäste aus Ottmarsheim waren dann noch gezwungen Leibchen zu tragen, da der Schiedsrichter ebenfalls in komplett schwarz angerückt war und kein Wechseltrikot dabei hatte.



Nichtsdestotrotz, oder genau deshalb, wollten die Ottmarsheimer Mädels die 3 Punkte mit nach Hause nehmen. Aufgrund der zum Großteil gesundheitlich angeschlagenen Spielerinnen, wurde das Spiel defensiv gestaltet – auch um Körner zu sparen und Akzente nach vorne setzen zu können. In der 7. Minute gelang den Gästen dann der Führungstreffer durch Katrin Hahn, die eine schöne Flanke von Katrin Giehl direkt verarbeitete. Von den Gastgeberinnen war wenig zu sehen. Die immer wieder hoch geschlagenen Bälle verteidigte der TSV souverän. Nach einem Eckball für Heimsheim sprang der Ball dann einer TSV-Spielerin unglücklich an die Hand – der fällige Elfmeter wurde zum 1:1 Ausgleich verwandelt (34.). Kurz vor der Pause gelang Ottmarsheim dann aber noch der wichtige und verdiente 2:1 Führungstreffer. Nach einem scharfen Freistoß von Stina Zeiß, traf eine Heimsheimer Abwehrspielerin, mit Zutun von Ottmarsheims Antonia Fuchs, ins eigene Tor (45.).



In der zweiten Hälfte dasselbe Bild. Spielaufbau Ottmarsheim, hohe Bälle Heimsheim, viele kleine Fouls im Zentrum. Trotz einiger guter Chancen und deutlich mehr Ballbesitz gelang es den Gästen aber nicht, das entscheidende dritte Tor zu erzielen. In der 79. Minute gab es dann erneut Eckball für Heimsheim, welchen eine Ottmarsheimer Spielerin mit dem Kopf klärte. Genau vor die Füße der Heimsheimer Stürmerin, die zum 2:2 ausglich. Am Ende gab es keinen Lucky Punch mehr.



Fazit aus Ottmarsheim: Trotz allem Ärger können wir stolz auf unsere kämpferische Leistung und den mitgenommenen Punkt sein 💪🏼