Remis zwischen TSV 1860 Weißenburg II und DJK Limes

Die DJK Limes reiste am Samstag als Favorit zur U23 des TSV 1860 Weißenburg II. Am Ende teilten sich die Mannschaften bei einem gerechten 3:3 (1:0) die Punkte.



Der technisch starke TSV kam in der ersten Hälfte besser in die Partie. Die DJK dagegen konzentrierte sich mehr auf ihr gutes Konterspiel. Nach zehn Minuten hatte Weißenburg mit einem Kopfball aufs kurze Eck die erste gute Torchance, doch DJK-Torhüter Wolfgang Scholz war zur Stelle. Limes legte in der zwölften Minute nach, Marco Frei spielte Moritz Medl frei, der am gegnerischen Torhüter scheiterte. Nach einem Solo-Dribbling von Michael Böhm ging der TSV in der 20. Minute mit 1:0 in Führung. Kurz darauf hatte ein TSV-Angreifer nach einer Ecke die Möglichkeit, auf 2:0 zu erhöhen, aber David Wagner konnte noch auf der Linie klären. Kurz vor der Pause boten sich der DJK zwei große Chancen, doch Tobias Stark traf zunächst nur den Außenpfosten (35.) und in der 44. Minute scheiterte er an TSV-Torwart Andre Tietze.

Weißenburg drängte auch nach der Halbzeit auf das DJK-Tor, und Benedikt Auernhammer konnte ungestört aus sechs Metern zum 2:0 einschießen (60.). Ab diesem Zeitpunkt setzte die Mannschaft von Stefan Birngruber dann aber mehr offensive Akzente. So gelang es Medl in der 70. Minute, den 1:2-Anschlusstreffer zu erzielen. Nur sieben Minuten später markierte Stark nach einem Solo-Lauf den 2:2-Ausgleich. Die DJK wurde jedoch in der 83. Minute kalt erwischt, als der freistehende Johannes Herrmann mit einem Kopfball den TSV in Führung brachte. In der 90. Minute gelang Matthias Pfaller nach einer Ecke allerdings der vielumjubelte 3:3-Endstand.