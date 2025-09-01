 2025-08-28T05:22:00.927Z

Elias Wieting (Buggingen/Seefelden, vorne) und Marco Wohlfahrt (Pfaffenweiler) im Zweikampf
Elias Wieting (Buggingen/Seefelden, vorne) und Marco Wohlfahrt (Pfaffenweiler) im Zweikampf – Foto: Daniel Thoma

Remis zwischen Spvgg. 09 Buggingen/Seefelden und VfR Pfaffenweiler

Spannend und abwechslungsreich ging’s zu beim 3:3-Unentschieden in der Kreisliga A, Staffel II, zwischen der Spvgg. 09 Buggingen/Seefelden und dem VfR Pfaffenweiler

VfR-Spieler Milan Dischinger (zum 1:0) und Nullneun-Akteur Luca Rudolf (zur 2:1-Pausenführung) erzielten jeweils Traumtore für ihre Elf. Die Schneckentäler kamen in der zweiten Halbzeit zweimal zurück und sicherten sich durch einen verwandelten Foulelfmeter von Milan Dischinger einen Zähler. VfR-Coach Dennis Gollembeck lobte die Willensleistung seiner Mannschaft: "Das war ein Wahnsinnsfight von zwei guten Mannschaften mit vielen Emotionen." Der Bugginger Spielertrainer Maximilian Maier trauerte nach schwacher Startphase einem vergebenen Sieg hinterher: "Wir haben das Spiel nach und nach in den Griff gekriegt und uns genügend Chancen herausgespielt, um das Spiel für uns zu entscheiden."

