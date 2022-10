Remis zwischen DJK Abenberg und SC Stirn

Bei der DJK Abenberg trat das Team des SC Stirn zum zweiten Auswärtsspiel in Folge an. Nach der knappen Niederlage beim Tabellenführer hatte die Eberhardt-Elf schon eine berechtigte Hoffnung, beim Vierten der KK Nord etwas Zählbares mitzunehmen.

Die Witterungs- und damit auch die Platzbedingungen waren weit besser, als noch eine Woche zuvor. Das Spiel allerdings war eine Viertelstunde lang schwere Kost. Beide Teams kamen nicht so recht in die Partie, die erst einmal von Ungenauigkeiten geprägt war. Einzig zwei Eckbälle für die Gastgeber waren zu verzeichnen. Dann aber nahmen die Gäste das Heft in die Hand. Di Muro und Weeger brachten die Kugel aber nicht im Tor von Straka unter. Am nähesten dran war Niklas Schweiger, der nach 28 Minuten einen Freistoß an den Pfosten setzte. Zu ungenau zielte auch Fabian Windisch für die DJK. Bei Haubners Freistoß nach 37 Minuten war SC-Keeper Trost glänzend zur Stelle. Eine Gästeführung zur Pause wäre durchaus verdient gewesen, es ging aber torlos in die Kabinen.