Remis zwischen dem TuS Mechernich und dem SSV Weilerswist

Ein spannendes Duell auf Augenhöhe lieferten sich der TuS Mechernich und der SSV Weilerswist an diesem Spieltag – mit einem letztlich leistungsgerechten 2:2-Unentschieden.

Bereits in der 2. Minute gingen die Gäste aus Weilerswist früh mit 1:0 in Führung. Nach einer Flanke unterlief TuS-Keeper Tom Nitscke ein folgenschwerer Fehler – er konnte den Ball nicht festhalten, was Daouda Coulibaly eiskalt ausnutzte und zur frühen Führung einschob.