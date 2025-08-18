 2025-08-14T11:39:53.462Z

Ligabericht
Remis zwischen Aufsteigern, Römstedt gewinnt knapp, Bardowick Platz 1

Uelzen weiter punktlos

In der Bezirksliga Lüneburg eins fand am vergangenen Wochenende der zweite Spieltag statt und alle 18 Teams waren im Einsatz. Während die Absteiger Römstedt und Bardowick weiter makellos bleiben, muss Uelzen die zweite Niederlage verkraften und steht unter seinen Ambitionen..

Gestern, 15:00 Uhr
Lüneburger SV
Lüneburger SVLüneb. SV
TSV Adendorf
TSV AdendorfTSV Adendorf
1
2
Abpfiff

Der TSV Adendorf feierte einen 2:1-Auswärtssieg beim Lüneburger SV. Niklas Breese brachte die Gäste früh in Führung (18.), ehe Adel Pepic für den Ausgleich sorgte (42.). Ein Eigentor von Jan-Hendrik Weißbach (59.) entschied schließlich die Partie.

Gestern, 15:00 Uhr
SV Wendisch Evern
SV Wendisch EvernWend. Evern
TSV Bardowick
TSV BardowickBardowick
0
4
Abpfiff

Deutlich setzte sich der TSV Bardowick beim SV Wendisch Evern durch. Matchwinner war Nidhal Khalid Ato, der mit einem Doppelpack (39., 44.) die Führung vor der Pause besorgte. Nach dem Wechsel erhöhten Lennart Ahrens (58.) und Leon Hamann (65.) auf 4:0. Damit grüßt der Landesliga-Absteiger nach zwei Spieltagen von der Spitze.

Sa., 16.08.2025, 16:00 Uhr
SV Teutonia Uelzen
SV Teutonia UelzenTeutonia UE
MTV Römstedt
MTV RömstedtRömstedt
0
1
Abpfiff

Beim Gastspiel in Uelzen sah lange alles nach einem 0:0 aus, doch Henrik Tutas schlug in der Nachspielzeit zu und sicherte dem MTV Römstedt mit seinem Treffer in der 90. Minute einen 1:0-Auswärtssieg beim SV Teutonia Uelzen. Der Absteiger bleibt also weiter makellos.

Sa., 16.08.2025, 18:00 Uhr
VfL Breese-Langendorf
VfL Breese-LangendorfBreese-Lange
SV Küsten
SV KüstenSV Küsten
1
4
Abpfiff

Der SV Küsten bestätigte seine Ambitionen eindrucksvoll und gewann beim VfL Breese-Langendorf deutlich mit 4:1. Pascale Reinhardt brachte die Gäste in Führung (18.) und schnürte später noch den Doppelpack (85.). Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich von Maurice Lange (45.) stellten Juri Klimanski (51.) und André Reinhardt (58.) die Weichen frühzeitig auf Sieg.

Gestern, 15:00 Uhr
TuS Wieren
TuS WierenTuS Wieren
TSV Gellersen
TSV GellersenGellersen
3
3
Abpfiff

Ein wildes Spiel sahen die Zuschauer in Wieren. Der TSV Gellersen führte bereits mit 3:1 (Eigentor Benecke, 39., und Philippe Schultz, 47.), doch John-Augusto Samba per Elfmeter (79.) und Marcel Hoffmann kurz vor Schluss (89.) retteten TuS Wieren ein 3:3. Erster Punkt der Saison für beide Teams.

Gestern, 15:00 Uhr
SV Holdenstedt
SV HoldenstedtHoldenstedt
MTV Barum
MTV BarumMTV Barum
5
1
Abpfiff

Ein echtes Ausrufezeichen setzte der SV Holdenstedt, der den MTV Barum mit 5:1 abfertigte. Jannik Appeldorn traf doppelt (14., 45.), dazu netzten Jaari Arndt (41.), David Haaker (60.) und Leon Brockschnieder (82.). Für Barum traf nur Frederik Elvers (87.).

Gestern, 15:00 Uhr
TuS Reppenstedt
TuS ReppenstedtReppenstedt
TuS Neetze
TuS NeetzeTuS Neetze
2
3
Abpfiff

In einem spannenden Duell setzte sich der TuS Neetze beim TuS Reppenstedt knapp mit 3:2 durch. Doppeltorschütze Phil-Michel Schlüschen (45., 45.) drehte die Partie nach Rückstand, doch Hüseyin Alak glich direkt nach Wiederanpfiff aus (47.). Kurz vor Schluss sorgte David Mehl (85.) für den umjubelten Siegtreffer. Reppenstedt verliert also auch im zweiten Spiel nach starker Leistung knapp.

Gestern, 13:00 Uhr
SV Eintracht Lüneburg
SV Eintracht LüneburgE. Lüneburg
SV Scharnebeck
SV ScharnebeckScharnebeck
0
0
Abpfiff

Die Partie zwischen Eintracht Lüneburg und dem SV Scharnebeck endete 0:0. Beide Teams neutralisierten sich weitgehend und fanden offensiv kaum Durchschlagskraft. Damit bleibt der Aufsteiger Lüneburg weiterhin ungeschlagen und zeigt, dass man in der Liga angekommen ist.

Gestern, 14:00 Uhr
TuS Barendorf
TuS BarendorfBarendorf
SV Rosche
SV RoscheSV Rosche
2
2
Abpfiff

Ein turbulenter erster Durchgang brachte beim 2:2 zwischen Barendorf und Rosche die Entscheidung. Joel-Friedrich Grefe schoss Rosche mit einem Doppelpack in Führung (19., 28.), doch Luca Steinmeier (31.) und ein Eigentor von Felix Popko (38.) brachten Barendorf zurück. Nach der Pause gelang keinem Team mehr ein Treffer im Aufsteigerduell.

