Remis zwischen Aufsteigern, Römstedt gewinnt knapp, Bardowick Platz 1

In der Bezirksliga Lüneburg eins fand am vergangenen Wochenende der zweite Spieltag statt und alle 18 Teams waren im Einsatz. Während die Absteiger Römstedt und Bardowick weiter makellos bleiben, muss Uelzen die zweite Niederlage verkraften und steht unter seinen Ambitionen..

Deutlich setzte sich der TSV Bardowick beim SV Wendisch Evern durch. Matchwinner war Nidhal Khalid Ato, der mit einem Doppelpack (39., 44.) die Führung vor der Pause besorgte. Nach dem Wechsel erhöhten Lennart Ahrens (58.) und Leon Hamann (65.) auf 4:0. Damit grüßt der Landesliga-Absteiger nach zwei Spieltagen von der Spitze.

Der TSV Adendorf feierte einen 2:1-Auswärtssieg beim Lüneburger SV. Niklas Breese brachte die Gäste früh in Führung (18.), ehe Adel Pepic für den Ausgleich sorgte (42.). Ein Eigentor von Jan-Hendrik Weißbach (59.) entschied schließlich die Partie.

Der SV Küsten bestätigte seine Ambitionen eindrucksvoll und gewann beim VfL Breese-Langendorf deutlich mit 4:1. Pascale Reinhardt brachte die Gäste in Führung (18.) und schnürte später noch den Doppelpack (85.). Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich von Maurice Lange (45.) stellten Juri Klimanski (51.) und André Reinhardt (58.) die Weichen frühzeitig auf Sieg.

Beim Gastspiel in Uelzen sah lange alles nach einem 0:0 aus, doch Henrik Tutas schlug in der Nachspielzeit zu und sicherte dem MTV Römstedt mit seinem Treffer in der 90. Minute einen 1:0-Auswärtssieg beim SV Teutonia Uelzen. Der Absteiger bleibt also weiter makellos.

Ein wildes Spiel sahen die Zuschauer in Wieren. Der TSV Gellersen führte bereits mit 3:1 (Eigentor Benecke, 39., und Philippe Schultz, 47.), doch John-Augusto Samba per Elfmeter (79.) und Marcel Hoffmann kurz vor Schluss (89.) retteten TuS Wieren ein 3:3. Erster Punkt der Saison für beide Teams.

Ein echtes Ausrufezeichen setzte der SV Holdenstedt, der den MTV Barum mit 5:1 abfertigte. Jannik Appeldorn traf doppelt (14., 45.), dazu netzten Jaari Arndt (41.), David Haaker (60.) und Leon Brockschnieder (82.). Für Barum traf nur Frederik Elvers (87.).

In einem spannenden Duell setzte sich der TuS Neetze beim TuS Reppenstedt knapp mit 3:2 durch. Doppeltorschütze Phil-Michel Schlüschen (45., 45.) drehte die Partie nach Rückstand, doch Hüseyin Alak glich direkt nach Wiederanpfiff aus (47.). Kurz vor Schluss sorgte David Mehl (85.) für den umjubelten Siegtreffer. Reppenstedt verliert also auch im zweiten Spiel nach starker Leistung knapp.

Die Partie zwischen Eintracht Lüneburg und dem SV Scharnebeck endete 0:0. Beide Teams neutralisierten sich weitgehend und fanden offensiv kaum Durchschlagskraft. Damit bleibt der Aufsteiger Lüneburg weiterhin ungeschlagen und zeigt, dass man in der Liga angekommen ist.