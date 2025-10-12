 2025-10-10T17:03:43.034Z

Ligabericht
– Foto: Steffi Rathje

Remis zwischen Aufsteigern, Gellersen geht baden

Top-Teams im Gleichschritt

Der zehnte Spieltag der Bezirksliga ist absolviert und der TSV Gellersen konnte seine Erfolgswelle nicht weiter reiten. Gegen Top-Team Bardowick ging man baden. Auch auf den anderen Plätzen war einiges los und es wurde einiges an Spannung geboten. Wir schauen auf die Partien vom Wochenende..

Heute, 15:00 Uhr
Lüneburger SV
Lüneburger SVLüneb. SV
TuS Reppenstedt
TuS ReppenstedtReppenstedt
2
1
Abpfiff

Die Lüneburger SV gewann zuhause knapp mit 2:1 gegen den TuS Reppenstedt. Nach einem Foulelfmeter von Tammo Aki Aue (29.) lag der LSV zunächst hinten, doch Adel Pepic (73.) und Pascal Patrick Eggert (90.) sorgten spät für die Wende und den umjubelten Heimsieg.

Heute, 15:00 Uhr
SV Wendisch Evern
SV Wendisch EvernWend. Evern
SV Holdenstedt
SV HoldenstedtHoldenstedt
5
3
Abpfiff

Beim 5:3-Heimsieg über den SV Holdenstedt erlebten die Zuschauer ein wahres Torfestival. Bereits nach 32 Minuten führte Wendisch Evern durch Treffer von Bölter (4., 17.), von Delft (14., 32.) und Plaschke (19.) mit 5:0. Doch Holdenstedt kämpfte sich mit Toren von Arndt (34., 36.) und Haaker (45.) zurück, konnte die Niederlage aber nicht mehr abwenden. Vor der Partie waren beide Teams punktgleich und das sah man auch auf dem Platz.

Heute, 15:00 Uhr
SV Teutonia Uelzen
SV Teutonia UelzenTeutonia UE
TuS Wieren
TuS WierenTuS Wieren
3
1
Abpfiff

Der SV Teutonia Uelzen gewann sein Heimspiel mit 3:1 gegen den TuS Wieren. Nach Treffern von Winderlich (4.), Brüggemann (33., FE) und Bertram (83.) blieb der Sieg ungefährdet. Für die Gäste traf Josua Clasen (23.)zwischenzeitlich zum Ausgleich. Der Dreikampf an der Spitze ist weiter im vollen Gange.

Heute, 15:00 Uhr
VfL Breese-Langendorf
VfL Breese-LangendorfBreese-Lange
SV Scharnebeck
SV ScharnebeckScharnebeck
0
4
Abpfiff

Der SV Scharnebeck setzte beim VfL Breese-Langendorf ein Ausrufezeichen und gewann deutlich mit 4:0. Ramon Werner (11.), Patrik Peters (62.), Jannis Neugebauer (67.) und Santiago Quimbayo Cardozo (90.) sorgten für klare Verhältnisse. Ein ganz wichtiger Sieg, um auf Rang acht zu springen.

Gestern, 17:00 Uhr
SV Küsten
SV KüstenSV Küsten
MTV Römstedt
MTV RömstedtRömstedt
0
2
Abpfiff

Der MTV Römstedt gewann beim SV Küsten mit 2:0. Beide Treffer erzielte Henrik Tutas (64., 90.), der mit seiner Effizienz den Unterschied machte. Küsten zeigte eine engagierte Leistung, scheiterte aber mehrfach am stark aufgelegten Gästekeeper. Küsten steht nun auf dem 16. Platz der Liga und braucht dringend wieder Erfolge.

Gestern, 16:00 Uhr
TSV Bardowick
TSV BardowickBardowick
TSV Gellersen
TSV GellersenGellersen
7
1
Abpfiff

Der TSV Bardowick zeigte sich in Galaform und schickte den TSV Gellersen mit 7:1 nach Hause. Schon früh traf Erik Kozybayev (4.), ehe Jan-Luca Hausschildt (13., 51.), Leon Hamann (26., 78.), Michael Weber (35.) und Lennart Ahrens (90.) nachlegten. Für die überforderten Gäste traf lediglich Andreas Demir (82.). Nach drei Siegen in Serie wieder eine Niederlage für die Gäste.

Heute, 15:00 Uhr
TSV Adendorf
TSV AdendorfTSV Adendorf
MTV Barum
MTV BarumMTV Barum
0
3
Abpfiff

Der MTV Barum feiert endlich wieder einen Dreier und gewann beim TSV Adendorf mit 3:0. Damon Baron (25., 45.) legte mit einem Doppelpack vor, Maximilian Wulf (79.) sorgte für die Entscheidung. Dadurch zog Barum am TSV Adendorf vorbei. Beide Teams bleiben aber tief im Keller stehen.

Heute, 15:00 Uhr
SV Rosche
SV RoscheSV Rosche
TuS Neetze
TuS NeetzeTuS Neetze
2
3
Abpfiff

Spannend machte es der TuS Neetze beim 3:2-Erfolg über den SV Rosche. Nach einem offenen Schlagabtausch entschied Corvin Behrens (90.) die Partie in der Schlussminute zugunsten der Gäste. Zuvor trafen Riechers (19., 56.) für Rosche sowie Gavrilovic (27.) und Ziermann (29.) für Neetze.

Heute, 14:00 Uhr
TuS Barendorf
TuS BarendorfBarendorf
SV Eintracht Lüneburg
SV Eintracht LüneburgE. Lüneburg
2
2
Abpfiff

In einer abwechslungsreichen Partie teilten sich der TuS Barendorf und der SV Eintracht Lüneburg beim 2:2 die Punkte. Nach der Gästeführung durch Tim Stiller (23.) traf Ole Müller (45., Foulelfmeter) zum Ausgleich. Nach der Pause brachte Finn Leo Marckmann (52.) die Eintracht erneut in Front, ehe ein Eigentor von Stiller (67.) den Endstand besiegelte. Die beiden Teams bleiben Tabellennachbarn im unteren Drittel der Liga.

