Remis zwischen Aufsteigern, Gellersen geht baden

Der zehnte Spieltag der Bezirksliga ist absolviert und der TSV Gellersen konnte seine Erfolgswelle nicht weiter reiten. Gegen Top-Team Bardowick ging man baden. Auch auf den anderen Plätzen war einiges los und es wurde einiges an Spannung geboten. Wir schauen auf die Partien vom Wochenende..

Beim 5:3-Heimsieg über den SV Holdenstedt erlebten die Zuschauer ein wahres Torfestival. Bereits nach 32 Minuten führte Wendisch Evern durch Treffer von Bölter (4., 17.), von Delft (14., 32.) und Plaschke (19.) mit 5:0. Doch Holdenstedt kämpfte sich mit Toren von Arndt (34., 36.) und Haaker (45.) zurück, konnte die Niederlage aber nicht mehr abwenden. Vor der Partie waren beide Teams punktgleich und das sah man auch auf dem Platz.

Die Lüneburger SV gewann zuhause knapp mit 2:1 gegen den TuS Reppenstedt. Nach einem Foulelfmeter von Tammo Aki Aue (29.) lag der LSV zunächst hinten, doch Adel Pepic (73.) und Pascal Patrick Eggert (90.) sorgten spät für die Wende und den umjubelten Heimsieg.

Der SV Scharnebeck setzte beim VfL Breese-Langendorf ein Ausrufezeichen und gewann deutlich mit 4:0. Ramon Werner (11.), Patrik Peters (62.), Jannis Neugebauer (67.) und Santiago Quimbayo Cardozo (90.) sorgten für klare Verhältnisse. Ein ganz wichtiger Sieg, um auf Rang acht zu springen.

Der SV Teutonia Uelzen gewann sein Heimspiel mit 3:1 gegen den TuS Wieren. Nach Treffern von Winderlich (4.), Brüggemann (33., FE) und Bertram (83.) blieb der Sieg ungefährdet. Für die Gäste traf Josua Clasen (23.)zwischenzeitlich zum Ausgleich. Der Dreikampf an der Spitze ist weiter im vollen Gange.

Der MTV Römstedt gewann beim SV Küsten mit 2:0. Beide Treffer erzielte Henrik Tutas (64., 90.), der mit seiner Effizienz den Unterschied machte. Küsten zeigte eine engagierte Leistung, scheiterte aber mehrfach am stark aufgelegten Gästekeeper. Küsten steht nun auf dem 16. Platz der Liga und braucht dringend wieder Erfolge.

Der TSV Bardowick zeigte sich in Galaform und schickte den TSV Gellersen mit 7:1 nach Hause. Schon früh traf Erik Kozybayev (4.), ehe Jan-Luca Hausschildt (13., 51.), Leon Hamann (26., 78.), Michael Weber (35.) und Lennart Ahrens (90.) nachlegten. Für die überforderten Gäste traf lediglich Andreas Demir (82.). Nach drei Siegen in Serie wieder eine Niederlage für die Gäste.

Der MTV Barum feiert endlich wieder einen Dreier und gewann beim TSV Adendorf mit 3:0. Damon Baron (25., 45.) legte mit einem Doppelpack vor, Maximilian Wulf (79.) sorgte für die Entscheidung. Dadurch zog Barum am TSV Adendorf vorbei. Beide Teams bleiben aber tief im Keller stehen.

Spannend machte es der TuS Neetze beim 3:2-Erfolg über den SV Rosche. Nach einem offenen Schlagabtausch entschied Corvin Behrens (90.) die Partie in der Schlussminute zugunsten der Gäste. Zuvor trafen Riechers (19., 56.) für Rosche sowie Gavrilovic (27.) und Ziermann (29.) für Neetze.